Ілон Маск судився з Хьорд, щоби не дати їй від нього народити - свідок

Увага світових ЗМІ вже кілька місяців прикута до скандального судового процесу, за допомогою якого актор Джонні Депп намагається відновити своє добре ім'я та довести, що ексдружина, Амбер Хьорд оббрехала його, звинувативши в домашньому насильстві.

Та схоже, цілком непоміченим досі лишалася ще одна юридичне протистояння, Амбер Хьорд та підприємця Ілона Маска.

Вони судилися через заморожені ембріони.

Про це розповіла подруга родини Хьорд, така собі Дженніфер Ховелл, пише The Mirror.

"Пейдж (покійна мати Амбер) розказала мені... що в неї з ним була судова війна за права на амбріони, які вони створили разом. Він хотів їх знищити, а Амбер намагалася зберегти, щоби народити дитину", - повідомила жінка.

Амбер Хьорд не народила від Ілона Маска. А от співачка Grimes - так ФОТО З INSTAGRAM ХЬОРД

"Пейдж сказала мені, що Джонні порівняно з Ілоном був просто янголом або святим", - додала вона.

Як зазначає видання, це цитати з письмової заяви Ховелл. Адвокати Деппа викликають цю жінку до суду в якості свідка.

Нагадаємо, Джонні стверджує, що Амбер закрутила з Ілоном Маском (і не з ним одним), коли ще була його дружиною. Офіційно роман актриси з підприємцем тривав лише кілька місяців у 2017-му році. Подейкували, розірвав стосунки саме Маск, тоді як Хьорд дуже хотіла за нього заміж.

Як відомо, Джонні Депп зараз судиться з британською газетою The Sun через публікації, в яких його позиціонували аб'юзером, що лупцював молоду красуню-дружину. У цьому процесі Хьорд виступає не відповідачем, а свідком.

57-річний Джонні Депп через суд прагне довести, що він не бив свою колишню фото з instagram

Але в наступному році буде "друга серія", вже в США. Там Джонні позивається вже безпосередньо до Амбер, звинувачуючи її в наклепі. Як пише USA Today, те, яке рішення прийме лондонський суд, буде дуже показовим.

За оцінкою юридичного експерта, з яким спілкувалося видання, британський процес можна вважати "генеральною репетицією" перед американським.

Нагадаємо, актор збирається відсудити за свою пошкоджену репутацію в колишньої 50 мільйонів доларів.

Очікується, що лондонський суд винесе своє рішення вже восени. Як повідомляє Tatler, 29-го червня на ґанку судової будівлі Амбер Хьорд виступила зі зверненням. Вона заявила, що вірить у британську судову систему, та подякувала тим, хто її підтримує. Текст акторка продублювала й у своєму Instagram.

Амбер Хьорд виступає зі зверненням

"Після того, як у 2016-му році я отримала охоронний ордер та завершила процес розлучення, я хотіла рухатися вперед своїм життям. Я не подавала цього позову, я воліла би не перебувати зараз у суді", - наголосила Хьорд.

"Мені неймовірно боляче заново переживати розрив тих моїх стосунків, і те, що мої мотиви та моя правда ставляться під сумнів, і те, що найтравматичніші деталі мого життя з Джонні оприлюднюються в суді та транслюються на весь світ", - сказала акторка.

Як зазначає сайт, у відповідь на виступ Хьорд зі сльозами на очах із натовпу, що зібрався біля будівлі суду, долинало "фукання". Групу підтримки ж зірки складали, зокрема, її рідна сестра Вітні та коханка Б'янка Бутті.

Фото з Instagram

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