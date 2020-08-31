Любовний трикутник: нова пасія Бреда Пітта виявилася чужою дружиною - ЗМІ

Не встигли шанувальники американського актора Бреда Пітта порадіти, що в нього нарешті з'явилася дівчина, як з'ясувалася пікантна деталь. 27-річна модель Ніколь (Ніко) Потуральські, з якою кінозірка днями гайнув на відпочинок до Франції - чужа дружина.

Чоловік красуні - 68-річний німецький ресторатор Роланд Мері. Вони з Ніколь одружені вже вісім років, але живуть у відкритому шлюбі.

Цікаво, що познайомилися Пітт із Потуральські саме в ресторані її чоловіка в Берліні. Про це пише The Daily Mail.

Нова подруга Бреда Пітта - заміжня жінка? ФОТО З INSTAGRAM

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"... Він (Роланд) - був одружений кілька разів та має п'ятьох дітей. Його не цікавить негатив чи ревнощі. Вони (з Ніколь) все ще одружені, але їхні стосунки можна описати як "відкритий шлюб", - цитує видання друга ресторатора.

Не напружує такий стан речей, вочевидь, і самого Пітта, який дуже довго був самотній.

"Для Бреда розрив із Анджеліною був дуже тяжким. Це його зламало, тож пошуки нової дівчини були останнім, що було в нього на думці. Його пріоритетами були діти і тверезість. На початку тверезого життя будь-які стосунки заборонені впродовж року, тож він уникав жінок. Але Ніколь з'явилася якраз у слушний час, коли він був готовий", - пояснив співрозмовник видання.

Зі своїм 68-річним чоловіком модель живе у "відкритому шлюбі"

Потуральські народилася в Варшаві, але мешкає неподалік від Берліна з 7-річним сином від чоловіка-ресторатора. Красуня має невеличку ферму, де вирощує овечок. Друзі описують Ніколь як жінку розумну. Модель володіє 5 мовами.

Нагадаємо, раніше 56-річному Пітту вже закидали романи з зірковими колегами, а ще з відомою архітекторкою.