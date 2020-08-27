56-річний Бред Пітт влаштував собі французькі канікули з красунею-моделлю - ЗМІ

Подейкують, американський актор Бред Пітт днями полетів на відпочинок на південь Франції в дуже приємному товаристві: компанію 56-річній кінозірці склала модель із Німеччини Ніколь Потуральські.

Парочку підловили папарацці в аеропорті Париж-Ле-Бурже, де в Бреда з 27-річною Ніколь була пересадка. Подорожували вони приватним літаком.

Про це пише Ace Showbiz.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gossip Pasta (@gossippasta) 26 Сер 2020 р. о 3:15 PDT

До слова, як пише The Daily Mail, актора та модель бачать разом не вперше. У листопаді 2019-го року Бреда та Ніколь сфотографували на концерті Каньє Веста в Лос-Анджелесі.

"Вони зустрічаються, насолоджуються спільною відпусткою", - підтвердило джерело Page Six.

Як відомо, відколи Пітт розійшовся з Анджеліною Джолі, йому приписували цілу низку романів. Актор навіть пожартував про це на цьогорічному "Золотому глобусі", коли отримував нагороду за роль у "Одного разу... в Голлівуді".

"Я хотів привести з собою маму, але не зміг, бо з якою жінкою б я не постояв поряд, то кажуть, що я з нею зустрічаюся. Це було би просто химерно", - заявив Бред.

Красуня Ніко відпочиває у Франції з Бредом Піттом? фото з instagram

Кралечці 27 років, вона знімалася для журналів ELLE, Cosmopolitan і Marie Claire

Між іншим, дівчина трохи нагадує Анджеліну Джолі, згодні?

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю актор зізнався, що продовжував кохати Анджеліну, коли вона від нього пішла.

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