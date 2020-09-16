"Він бив мене": ексдружина Серьоги звинуватила його в насильстві, пиятиці та вживанні наркотиків

Колишня цивільна дружина репера Сергія Пархоменка, також відомого як Серьога та Полиграф ШарикOFF, звинуватила його в домашньому насильстві.

Поліна Ололо, яка закидає артистові викрадення їхніх дітей, заявила, що він зловживав алкоголем та "хімією".

Про це Поліна розповіла "Зірковому шляху".

Сергій та Поліна жили разом декілька років та народили двох дітей

"Я скажу так - в нашій родині було насильство. Він піднімав на мене руку, він бив мене. Мене ніхто не випускав. Два тижні я була вдома, два тижні він пив горілку. У мене кілька днів очі не відкривалися, ви не розумієте, що зі мною було", - поділилася жінка.

Також Поліна розказала, що з нею звязалися колишні ділові партнери Серьоги, чий бізнес він занапастив.

"Це люди, з якими він вів бізнес у Москві. Мій колишній чоловік розвалив його. Він впав завдяки Сергію. Він почав гуляти. Потім почалися запої. Разом з запоями наркотики. Він став неадекватним. Мені сказали: "Поліна, у нього 24/7 якась хімія в крові", - засвідчила жіночка.

Тепер Ололо судиться з колишнім

Нагадаємо, сам Серьога свого часу зізнавався, що має проблеми з контролем гніву. Мовляв, це заважає його стосункам із жінками, чию "дурість" у нього не виходить не помічати.

Як відомо, Поліна народила реперові двох синів. Із 2019-го року хлопчики живуть із батьком, мати ж намагається повернути їх собі через суд.

Жінка хоче повернути собі синів, яких Серьога "викрав"

Ололо стверджує, що Сергій залякує дітей, жорстоко з ними поводиться та не дає спілкуватися з нею.

Фото пресслужби "Зіркового шляху", з Instagram