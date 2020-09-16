"Він бив мене": ексдружина Серьоги звинуватила його в насильстві, пиятиці та вживанні наркотиків
Колишня цивільна дружина репера Сергія Пархоменка, також відомого як Серьога та Полиграф ШарикOFF, звинуватила його в домашньому насильстві.
Поліна Ололо, яка закидає артистові викрадення їхніх дітей, заявила, що він зловживав алкоголем та "хімією".
Про це Поліна розповіла "Зірковому шляху".
"Я скажу так - в нашій родині було насильство. Він піднімав на мене руку, він бив мене. Мене ніхто не випускав. Два тижні я була вдома, два тижні він пив горілку. У мене кілька днів очі не відкривалися, ви не розумієте, що зі мною було", - поділилася жінка.
Також Поліна розказала, що з нею звязалися колишні ділові партнери Серьоги, чий бізнес він занапастив.
"Це люди, з якими він вів бізнес у Москві. Мій колишній чоловік розвалив його. Він впав завдяки Сергію. Він почав гуляти. Потім почалися запої. Разом з запоями наркотики. Він став неадекватним. Мені сказали: "Поліна, у нього 24/7 якась хімія в крові", - засвідчила жіночка.
Нагадаємо, сам Серьога свого часу зізнавався, що має проблеми з контролем гніву. Мовляв, це заважає його стосункам із жінками, чию "дурість" у нього не виходить не помічати.
Як відомо, Поліна народила реперові двох синів. Із 2019-го року хлопчики живуть із батьком, мати ж намагається повернути їх собі через суд.
Ололо стверджує, що Сергій залякує дітей, жорстоко з ними поводиться та не дає спілкуватися з нею.
Фото пресслужби "Зіркового шляху", з Instagram