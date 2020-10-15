"Із моєї подачі запросив цю дівулю в квартиру": Корольова пояснила, чому вчинок Тарзана - не зрада

Співачка Наташа Корольова, яка пробачила своєму чоловікові Сергію Глушку зраду, продовжує публічно його вигороджувати. На її думку, 50-річний стриптизер просто чемненько пив із двома жіночками чай, а вони йому щось туди підсипали, щоби скомпрометувати.

Іще Наташа заявила, що Тарзанова коханка, Анастасія Шульженко, пропонувала виносити для подружжя дитину.

Цю версію Корольова виклала в інтерв'ю "Каравану историй", знявшись в образі героїні "Кримінального чтива" разом із сином Архипом.

Корольова разом із сином знялися для глянцю ще до "Тарзан-гейту" фото з instagram "караван историй"

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"Хоча Сергій і записав відео-зізнання в своєму Instagram і сказав, що зрадив дружину, я так не вважаю", - наголосила Наташа.

"Із моєї подачі чоловік запросив цю дівулю до нас у квартиру. Якийсь час тому вона підійшла до Сергія після виступу в "Тарзан-шоу" з пропозицією послуг у якості сурогатної матері. Мовляв, готова виносити дитину сімейній парі. В його телефоні вона так і записана: "Настя сурогат", - пояснила вона.

Наташа не вважає, що Сергій її зрадив

"Ця тема у нас із Сергієм неодноразово спливала, ми її активно вивчали і якось згадали про пропозицію. Сергій із нею списався, вона довго динамила з зустріччю, при цьому в повідомленнях стала фліртувати та взагалі клеїтися", - зазначила співачка.

Як стверджує Корольова, в мережу Шульженко виклала не все своє листування з Тарзаном. На думку співачки, повідомлення "в схожій стилістиці", як ті, де її чоловік просить Анастасію не голити перед зустріччю зону бікіні, нині можна знайти в телефонах багатьох людей. І це ні про що не каже.

Зіркове подружжя шукало сурогатну матір?

"У якись день вони домовилися про зустріч у нашій московській квартирі. Ви десь бачили, щоби тьолка приходила потрахатися з подружкою? А ця прийшла. Подруга, м'яко кажучи, не Моніка Белуччі. Метою був не секс, а компромат та монетизація всієї історії. Це і відбулося. Щоби план спрацював, вони, я так гадаю, підсипали щось Сергію в чай", - заявила артистка.

"Помилкою стало те, що Сергій розказав мені про те, що сталося, не одразу, а через тиждень. Уже наступного дня він усвідомив - сталося щось неправильне, але вирішив мене не хвилювати. Охрінів від того, що сталося, і подумав, що все треба забути, мов страшний сон. А дарма! Можна було здати аналіз крові", - додала вона.

Звісно, Тарзан просто пив чай і ні про що не підозрював...

Зі слів Корольової, після того інциденту її чоловік був "якийсь дивний", кволий, його трохи нудило. І їй довелося навіть домовитися з лікарем, щоби йому поставили крапельницю.

"Красивого мужика, порядного, який любить свою сім'ю, цинічно підставили!", - підкреслила зірка.

Архипові Глушку 18 років, і він теж подався в співаки

До слова, сама Шульженко досить лаконічно прокоментувала одкровення Корольової в Instagram.

Дівчина продовжує стверджувати, що в них із Тарзаном було "півтора роки щастя", але коханий відвернувся від неї, коли про це взнала дружина.

Нагадаємо, Корольова та її чоловік звинувачують Шульженко в крадіжці коштовностей співачки.

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