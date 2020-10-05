Корольова і Тарзан дали перше інтерв'ю про його зраду: Ніщо не віщувало такого п*здєца

Російська зіркова пара, Наташа Корольова та Сергій "Тарзан" Глушко наважилися дати перше інтерв'ю після скандалу з походеньками 50-річного стриптизера наліво.

Чи пробачила співачка чоловікові зраду, із перших вуст дізналася Ксенія Собчак.

Наташа і Тарзан упевнені, що за "підставою", жертвою якої стала їхня родина, стоїть один із продюсерських центрів, який організував усе заради хайпу. Як підкреслює Глушко, з Анастасією Шульженко в нього був лише одноразовий секс.

Тарзан публічно кається перед Наташею за зраду Фото з instagram корольової

"Був секс, просто без всяких, як це буває у мужиків, був лівак. Жодних стосунків не було, вона (Шульженко) бреше", - наголосив Тарзан.

47-річна Корольова ж узагалі не схильна вважати "косяк" чоловіка за повноцінну зраду.

"Я вважаю, що він мене не зрадив. Цей його викид, який він видав... Він імпульсивний і така доросла дитина, у нього емоційна складова дуже яскраво виражена. Я не вважаю, що це зрада. Я вважаю, що це підстава. Це різні речі", - зазначила вона.

"Розкрутити будь-якого нормального чувака - проблем нема. Якщо він нормальний мужик, і якщо цілеспрямовано це робити", - пояснила Наташа.

Співачка не приховує, що те, що сталося, було для неї наче грім серед ясного неба. Адже саме останнім часом, коли родина через карантин нарешті отримала змогу проводити весь час разом, у них панувала повна гармонія.

"Ніщо не віщувало такого піздєца", - зізналася вона.

Пара одружена вже 17 років і торік навіть поновила шлюбні обітниці

У розмові з Собчак Тарзан назвав свою дружину "коханою та багатостраждальною".

"Їй, звісно, тяжко, вона просто свята, вона - мати Тереза, вона краща за всіх", - запевнив він.

Як розказала пара, про те, що резонансні одкровення Шульженко стануть темою випуску на ТБ, вони дізналися заздалегідь. Тоді Корольова "взяла за барки" Тарзана, і він їй все чесно розказав.

"У нас була розбірка, я сказав: "Наташо, я прийму будь-яке твоє рішення... Вирішиш розлучатися зі мною, виганяти - я розумію, що я заслуговую на це. Я заслуговую та прийму це рішення". Вона деякий час ходила в такій прострації... Краще би кричала, а коли вона дивиться в одну точку - це найгірше", - поділився Сергій.

Співачка вважає свого 50-річного чоловіка "великою дитиною", яку "розвели"

Згодом вони з Наташею все ж прийняли рішення, що залишаються разом, а ця ситуація - випробування, яке вони мають пережити.

"Тому що я її кохаю, тому що вона мене кохає", - пояснив Тарзан.

До слова, Анастасія Шульженко продовжує наполягати, що зіркове подружжя її оббріхує, і в неї з Тарзаном був півторарічний роман. Ба більше, вона досі його кохає. Про це дівчина заявила в Instagram, записавши звернення до Собчак.

Нагадаємо, Наташа Корольова вважає, що "лівачком" чоловіки намагаються впоратися з кризою середнього віку.

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