14 разів лупцював дружину: Джонні Депп зазнав нищівної поразки в суді

Американський актор Джонні Депп справді бив свою дружину Амбер Хьорд і робив це цілих 14 разів протягом їхнього нетривалого шлюбу. Такого висновку дійшов Високий суд Лондона, поставивши крапку в "справі сторіччя".

Таким чином суд постановив, що видання The Sun мало повне право називати актора "чоловіком, який б'є дружину" та виносити це в заголовок. І це не є наклепом, як стверджував Депп.

Як пояснив суддя, його переконали докази, надані стороною відповідача, тобто скандальна стаття 2018-го року "є по суті правдивою".

Суд дійшов висновку, що Депп дійсно бив Хьорд, відтак не має підстав звинувачувати ЗМІ, які про це написали, в наклепі фото з instagram

Деталі 14 інцидентів, коли Джонні фізично її кривдив, оповіла сама Хьорд. Як пише The Daily Mail, виступаючи перед судом, актриса плакала.

Коментуючи рішення судді, представники Амбер зазначили, що "не здивовані" ним.

"Дуже скоро ми представимо навіть іще масштабніші докази у США. Ми налаштовані добитися справедливості для Амбер Хьорд в американському суді та захистити право міс Хьорд вільно висловлюватися", - говориться в їхньому зверненні.

Шлюб акторів тривав 15 місяців - менше, ніж тягнеться їхня війна по судах фото з instagram хьорд

Нагадаємо, в Сполучених Штатах Депп позивається вже особисто проти Хьорд. Він звинувачує колишню в тому, що вона оббрехала його, забруднила його репутацію та нашкодила кар'єрі. Подейкували, результат судового процесу в Британії стане показовим, і можна буде спрогнозувати, чи вдасться акторові перемогти в Америці.

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