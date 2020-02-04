Літали сковорідки: з'явилися докази, що Джонні Деппа била дружина

Схоже, в американського актора Джонні Деппа побільшало шансів відновити своє добре ім'я та позбутися репутації чоловіка, що піднімає руку на жінок.

ЗМІ отримали вибуховий аудіозапис, на якому ексдружина кінозірки, Амбер Хьорд визнає, що це вона била чоловіка.

За словами адвоката Деппа, його клієнт був жертвою "серійного насильства".

Як повідомляє The Daily Mail, аудіо було записане на телефон Хьорд під час такого собі неформального сеансу психотерапії. Актриса зізнається, що кидала у чоловіка каструлями, сковорідками та вазами. Але наполягає, що він перебільшує свої страждання.

Молода дружина лупцювала нещасного Джонні?

"Мені шкода, що я не заліпила тобі добрячого ляпаса, але я тебе била, а не лупцювала. Малий, тебе не лупцювали", - запевняє Амбер.

"Я не знаю, як рухалася моя рука, але ти в порядку, ти не постраждав, я не лупцювала тебе, я тебе била... Ти таке дітисько. Подорослішай, бл...дь, Джонні", - каже вона.

Депп закликає Хьорд припинити ескалацію насильства у їхніх стосунках, бо йому вже страшно.

"Бо якщо ми це продовжимо, може статись щось п...здець яке погане. Мала, я вже тобі казав. Мені до смерті лячно, ми зараз ніби на довбаному місці злочину", - благає Джонні.

"Я не хочу кидати тебе. Я не хочу розлучення, не хочу, щоби ти йшла з мого життя. Я просто хочу миру. Якщо доходить до насильства, ми маємо розійтися", - попереджає він.

"Не можу обіцяти тобі, що більше не розпускатиму рук. Боже, я, бл...дь, іноді так скаженію, що не тямлю себе", - відповідає дружина.

Як підкреслив адвокат Деппа Адам Волдман, подібний діалог добре знайомий будь-якій жертві домашнього насильства. Про це пише USA Today.

"Він доводить, міс Хьорд чинила серійне насильство по відношенню до містера Деппа, а потім вигадала хитру фальшивку про аб'юз, щоби це приховати. Міс Хьорд надає мотив для свого насильства: містер Депп весь час намагався піти, щоби уникнути аб'юзу з її боку", - зазначив він.

Адвокатка актриси, Роберта Каплан коментувати сам аудіозапис не стала. Але наголосила, що навіть якщо її клієнтка й билася, вона - жертва.

"Той факт, що жінка б'ється чи відповідає словами, не означає, що вона не була суб'єктом повторюваного домашнього насильства та аб'юзу. Це байка, яку, схоже, використовує містер Депп, буцімто якщо міс Хьорд його ляснула, то вона не може бути й жертвою. Це просто неправда", - сказала вона.

Також Каплан нагадала, що її клієнтка раніше вже казала про те, що використовувала "корпус та кінцівки", а також "кидала предмети в напрямку містера Деппа" з метою самозахисту, бо актор "люто нападав" на неї.

Як відомо, Джонні Депп звинувачує Амбер Хьорд у наклепі та хоче відсудити в неї 50 мільйонів доларів. Його шанувальники створили спеціальний хештег #JusticeForJohnnyDepp (справедливість для Джонні Деппа). Нагадаємо, турбулентний шлюб зірок тривав лише 18 місяців.

Фото з Instagram, з фотоблогу Хьорд

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Хьорд заявила, що Депп її побив, і надала докази. ФОТО

Хьорд під присягою засвідчила, що її бив Депп

Мир за $7 мільйонів: Депп і Хьорд уклали угоду про розлучення

Депп заявив, що він "не Попелюшка", але свою жінку не бив

Бив і душив: Хьорд знову розказала, як постраждала від "монстра" Деппа

Джонні Депп заявив, що жінка наставляла йому роги з Ілоном Маском

Загасила цигарку об обличчя: Депп висунув нові шокуючі звинувачення проти Хьорд