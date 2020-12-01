Фотографа Ктиторчука підозрюють у зґвалтуванні, мережу шокувала розповідь однієї з імовірних жертв

Скандальний зірковий фотограф Олександр Ктиторчук назвав "концертом" і "театральною постановою" своє затримання за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Тим часом поліція інкримінує митцеві вже не лише розпусні дії, а і зґвалтування.

У Facebook же з'явилася шокуюча розповідь жінки, яка у 17-річному віці буцімто теж стала жертвою домагань Ктиторчука.

Світлана Коваль поділилася нею під хештегами #ЖертвиКтитора #ПролийСвітло.

#ЖертвиКтитора #ПролийСвітло На цьому фото мені 17, за кілька митей до пережитого зґвалтування відомим фотографом... Опубліковано Svitlana Koval Субота, 28 листопада 2020 р.

"Ви бачили як мене затримували? Це ж концерт, театральна постанова. Я перший раз у житті потрапив у таку ситуацію. Навіть не знаю, що говорити", - цитує "ТСН" Ктиторчука.

Святошинський районний суд Києва обрав фотографу запобіжний захід - два місяці за ґратами без права на заставу. За версією слідчих, підозрюваний примушував неповнолітніх дівчаток до сексу, а потім знімав це на відео.

56-річного Ктиторчука затримали за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Згодом підозру було змінено: додаткова кваліфікація, яку інкримінують слідчі, зґвалтування ФОТО З INSTAGRAM КТИТОРЧУКА

Днями на захист Ктиторчука поблічно висловився продюсер Юрій Фальоса. Він наголосив, що презумпцію невинуватості ніхто не скасовував, тож не варто квапитися перетворювати "найяскравішого та найнеординарнішого фотохудожника не лише в Україні" на "монстра та чудовисько".

Фальоса наголосив, що "фотографує дівчаток у жанрі "ню" кожен професійний фотограф.

"До Ктиторчука черга за місяць, а то й більше, щоби потрапити на фотосесію, нащо йому когось розбещувати, якщо дівчатка навіть платять йому гроші, щоби він їх знімав, причому в будь-якому вигляді. Вони самі до нього, наче на мед, липнуть", - заявив продюсер.

До слова, в цьому контексті не можна не згадати одкровення самого Фальоси кількарічної давнини.

Нагадаємо, продюсер хвалився, що закохався в Ані Лорак, коли тій було 13 років, і що саме він зробив її жінкою та "навчив усьому". Щоправда, згодом Юрій заявив, що журналісти перекрутили його слова, а між ним та Кароліною не було "бруду".