Фотографа Ктиторчука підозрюють у зґвалтуванні, мережу шокувала розповідь однієї з імовірних жертв
Скандальний зірковий фотограф Олександр Ктиторчук назвав "концертом" і "театральною постановою" своє затримання за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Тим часом поліція інкримінує митцеві вже не лише розпусні дії, а і зґвалтування.
У Facebook же з'явилася шокуюча розповідь жінки, яка у 17-річному віці буцімто теж стала жертвою домагань Ктиторчука.
Світлана Коваль поділилася нею під хештегами #ЖертвиКтитора #ПролийСвітло.
#ЖертвиКтитора #ПролийСвітло На цьому фото мені 17, за кілька митей до пережитого зґвалтування відомим фотографом...Опубліковано Svitlana Koval Субота, 28 листопада 2020 р.
"Ви бачили як мене затримували? Це ж концерт, театральна постанова. Я перший раз у житті потрапив у таку ситуацію. Навіть не знаю, що говорити", - цитує "ТСН" Ктиторчука.
Святошинський районний суд Києва обрав фотографу запобіжний захід - два місяці за ґратами без права на заставу. За версією слідчих, підозрюваний примушував неповнолітніх дівчаток до сексу, а потім знімав це на відео.
Днями на захист Ктиторчука поблічно висловився продюсер Юрій Фальоса. Він наголосив, що презумпцію невинуватості ніхто не скасовував, тож не варто квапитися перетворювати "найяскравішого та найнеординарнішого фотохудожника не лише в Україні" на "монстра та чудовисько".
Фальоса наголосив, що "фотографує дівчаток у жанрі "ню" кожен професійний фотограф.
"До Ктиторчука черга за місяць, а то й більше, щоби потрапити на фотосесію, нащо йому когось розбещувати, якщо дівчатка навіть платять йому гроші, щоби він їх знімав, причому в будь-якому вигляді. Вони самі до нього, наче на мед, липнуть", - заявив продюсер.
До слова, в цьому контексті не можна не згадати одкровення самого Фальоси кількарічної давнини.
Нагадаємо, продюсер хвалився, що закохався в Ані Лорак, коли тій було 13 років, і що саме він зробив її жінкою та "навчив усьому". Щоправда, згодом Юрій заявив, що журналісти перекрутили його слова, а між ним та Кароліною не було "бруду".