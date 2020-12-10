Джолі й не лише: Хьорд назвала імена зіркових коханок Деппа
Американський актор Джонні Депп нещодавно зазнав поразки в британському суді, не змігши довести, що не бив свою ексдружину Амбер Хьорд. Попереду в кінозірки ще одна битва з колишньою, цього разу в суді американському. І схоже, в ньому спливуть вельми пікантні деталі з особистого життя Джонні.
Зокрема те, що в нього буцімто були романи з Анджеліною Джолі, Маріон Котіяр та Кірою Найтлі.
Про це пише Vulture.
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Амурні пригоди Деппа з вищезгаданими актрисами начебто мали місце протягом останніх десяти років. І адвокати Хьорд мають намір залучити це до справи.
Сам Джонні висловив проти цього офіційний протест, заявивши, що мета такого запиту - це "спроба харасменту" по відношенню до нього, а інформація ця "не має відношення до справи, є неважливою та непотрібною".
Суд має відбутися на початку 2021-го року. Очікується, що на актора знову чекає програш.
Нагадаємо, Джонні звинувачує Амбер у наклепі, а ще в тім, що вона зраджувала його з Ілоном Маском.
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Як відомо, Хьорд та Депп почали зустрічатися в 2011-му році, тож виходить, що інтрижки актора з Джолі, Котіяр або Найтлі могли відбуватися паралельно. Із Амбер кінозірка побрався в 2015-му, але шлюб протримався лише 15 місяців, перш ніж із гучним скандалом розвалитися.
Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у 2016-му. І чутки про її звяз'ок із Деппом тоді справді ходили.
Маріон Котіяр уже багато років живе у цивільному шлюбі з актором Гійомом Кане, від якого має двох дітей. Кіра Найтлі з 2013-го року заміжня за музикантом Джимі Райтоном, у них дві доньки.
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