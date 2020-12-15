Замість ув'язненої учасниці протестів - жінку російського шоумена: соцмережі обурені вчинком відомого білоруського бренду

Білоруський бренд Conte представив свою нову амбасадорку: нею стала російська гімнастка Ляйсан Утяшева, дружина шоумена Павла Волі.

Тим часом її попередниця, "Міс Білорусь 2008" Ольга Хижинкова, активна учасниця протестів, уже понад місяць перебуває за ґратами. Правозахисники не виключають, що до дівчини застосовуються тортури.

Про це повідомляє "Белорусский партизан".

Ляйсан Утяшева стала новим обличчям Conte фото з instagram conte

Мовчання Conte щодо цієї ситуації та заміна її на Утяшеву обурила соцмережі. Ними шириться флешмоб #ЯМыХижинкова.

Користувачі фотографуються з колготками Conte та закликають до бойкоту бренду.

Дружину гумориста Павла Волі бренд запросив замість ув'язненої учасниці протестів Хижинкової фото з instagram утяшевої

"Якби я вийшла навіть на одиночний пікет у будь-якій цивілізованій країні світу, мене ідентифікували би як меншину, чиї права утиснуті, та постаралися би врегулювати питання... Свою незгоду з політичним режимом шляхом мирних маршів висловили і жінки, і пенсіонери, і інваліди, і спортсмени, і працівники заводів, і багато хто ще. Але уряд продовжує ігнор. І навіть сам цей факт є приводом для нових маршів. Адже якщо ми самі себе не поважатимемо, то навряд чи це робитиме хтось інший", - писала Ольга Хожинкова в Instagram.

Ольга перебуває за ґратами вже понад місяць фото з instagram хижинкової

Дівчину затримали під час акції протесту 8-го листопада, згодом її засудили до 12 діб арешту. Як пише видання, через день відбувся суд щодо участі в іншій акції, і Хижинковій додали ще 15 діб. Через декілька днів Ольгу судили втретє і знову засудили до 15 діб.

Нагадаємо, в серпні героєм соцмереж став робітник БілАЗу Анатолій, який у прямому етері дещо показав російському пропагандистові у відповідь на питання про події в Білорусі.

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