"Повне х*йло": бойфренд Спірз звинуватив її батька в намаганні контролювати їхні стосунки

Пристрасті навколо американської співачки Брітні Спірз, яка намагається вибороти свободу від свого багаторічного опікуна-батька Джеймі, розпалюються.

Сем Асгарі, бойфренд 39-річної артистки, публічно обізвав свого владного "тестя". Сама ж співачка теж розмістила відвертий допис у Instagram.

"Зараз важливо, щоби люди зрозуміли, що я відчувають нуль поваги до того, хто намагається контролювати наші стосунки та постійно створює перешкоди на нашому шляху. Джеймі - повне х*йло", - оголосив хлопець Брітні.

Він додав, що не вдаватиметься в деталі, адже поважає приватність свою та Брітніну. Але підкреслив, що має право висловлювати свою думку.

Тим часом сама Брітні поділилася в мережі відео свого виступу - архівним, оскільки зірка вже кілька років не виступає і відмовляється повертатися на сцену, поки її не випустять з-під опіки.

"Я завжди любитиму бути на сцені... але мені потрібен час, щоби навчитися бути звичайною людиною...", - написала Спірз.

"Пам'ятайте, що би ми, як нам здається, не знали про чиєсь життя, це ніщо по зрівнянню з життям справжньої людини, яка живе по той бік камери" - додала вона.

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Останніми днями великий резонанс у мережі спричинила документальна стрічка про Брітні Спірз, знята The New York Times.

У фільмі "Framing Britney Spears" розповідається історія талановитої дівчини, яку від самого початку її кар'єри оточували дорослі, що хотіли на ній заробити. Проблеми з психікою, переслідування папараці, втрата права самій розпоряджатися власним життям та грошима, створений фанатами рух #FreeBritney - всі ці моменти теж показуються в фільмі.

Брітні Спірз уже 12 років перебуває під опікою

Свою підтримку Спірз у мережі вже висловило й чимало зірок, зокрема Сара Джессіка Паркер, Майлі Сайрус, Бетт Мідлер, Кортні Лав. Окрім уже відомого хештегу "звільніть Брітні" з'явився ще один - #wearesorrybritney ("пробач нам, Брітні").

За рішенням суду, Джеймі Спірз залишиться опікуном зірки принаймні до вересня 2021-го року. Адвокати чоловіка наполягають, що ним рухає виключно "безумовна любов до дочки".

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