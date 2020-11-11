"Моя клієнтка боїться свого батька": адвокату Спірз не вдалося звільнити її з-під опіки

Американська співачка Брітні Спірз, яка намагається усунути від керівництва своїм життям та грошима багаторічного опікуна, свого батька Джеймі Спірза зазнала чергової поразки в суді. Але не остаточної.

Суддя поки що не знайшла аргументи представника зірки достатньо переконливими. Наступне слухання з цього питання відбудеться 16-го грудня.

Про це повідомляють Associated Press та USA Today.

Брітні зазнала поразки в суді, але здаватися не налаштована фото з instagram спірз

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"Моя клієнтка проінформувала мене про те, що боїться свого батька", - заявив у суді адвокат Брітні, Семюель Інгем ІІІ.

"Вона більше не виступатиме, якщо її батько лишиться відповідальним за її кар'єру", - зазначив він, додавши, що артистка вже довгий час не розмовляє з татом-опікуном.

У якості аргументу, чому все варто лишити так як є, адвокатка Джеймі, Вівіан Лі Торін наголосила, що до того, як Спірз узяли під опіку, вона була у боргах, а тепер її статки становлять 60 мільйонів доларів.

Співачка перебуває під опікою батька із 26 років

"Єдина його мотивація - це безумовна любов до дочки та палке бажання захистити її від тих, хто намагається її використати", - заявила представниця Спірза.

Як відомо, підтримує свою дочку Лінн Спірз. Вона описала стосунки Джеймі та Брітна як "токсичні". Жінка вважає, що донька повинна отримати право перестати підкорятися батьковим "необґрунтованим вимогам", і він має піти з посади її опікуна.

"Те, що до цього дійшло, крає серце Лінн", - сказав у суді представник співаччиної мами.

За рішенням судді, поки щодо Джеймі Спірза не буде прийнято остаточного рішення, за фінансовими справами його підопічної наглядатиме й незалежна організація Bessemer Trust.

Спірз нині "коштує" близько 60 мільйонів доларів

Нагадаємо, подейкують, Джеймі не дозволяє 38-річній Брітні вийти заміж та завести дитину. А торік співачка буцімто пожалілася суду, що батько проти її волі поклав її до психлікарні.

Занепокоєні шанувальники співачки влаштовують інтернет-флешмоби та пікети на її підтримку. Вони побоюються, що Спірз - безпорадна бранка у своєму домі й лише через Instagram має змогу надсилати завуальовані благання про допомогу.

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