"Я вас не боюся, Філіпе, мені вас дуже шкода": Крапівіна записала відеозвернення до Кіркорова

Продюсерка Нателла Крапівіна вирішила розставити всі крапки над і у скандалі з Філіпом Кіркоровим, через який вона припинила співпрацю зі Світланою Лободою.

У своєму відеозверненні Нателла пояснила свої коментарі щодо премії МУЗ-ТВ та відповіла Філіпу Бедросовичу на звинувачення у плагіаті.

"...Мій коментар, з якого усе почалося, безумовно, не найкоректніший. Я ним не пишаюся, але він був спрямований не проти геїв, а адресований безталанним паразитам, яких ви із завидною регулярністю залучаєте у ваше життя і демонструєте світу, пропагуючи, на жаль, не гей-культуру, а моральних виродків та збоченців, які заради 15 секунд слави готові зіграти будь-яку роль", - заявила Нателла.

"... Ви приклали максимум зусиль, щоб перекрутити суть мого коментаря, хоча я всім своїм способом життя щоденно доводжу свою толерантність, а от ви в неї лише граєте. Ви просто тупо спекулюєте на актуальній темі", - наголосила Крапівіна.

Крапівіна зауважила, що нарешті може говорити правду і не боятися, що це якось вплине на її артиста

Також продюсерка згадала, як Кіркоров просив її вмовити Лободу зробити йому пісню "Цвет настроения синий", і вона зробила. А нещодавно, за словами Нателли, Філіп знову просив дует зі Світланою і вкотре отримав відмову.

Також Крапівіна у відповідь на звинувачення в плагіаті номера Лободи на МУЗ-ТВ нагадала Кіркорову про його численні рімейки світових хітів і численні судови справи через авторські права.

"Я вас не боюся, Філіпе, тому що на моєму боці правда, а на вашому – дешевий фарс. І мені вас дуже-дуже шкода", - підсумувала Нателла.

На жаль, Крапівіна закрила доступ до свого Instagram та можливість копіювати це відео.

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Нагадаємо, напередодні Крапівіна заявила, що більше не є продюсеркою Світлани Лободи, з якою працювала 11 років.

Фото і відео з Instagram

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