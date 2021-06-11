"Я свою ж... люблю": Нікітюк звернулася до залицяльника, який зламав її Instagram

Неприємна історія трапилася з телеведучою Лесею Нікітюк: її Instagram "хакнули" та вивалили на публіку трохи особистої інформації, зокрема пікантне селфі та листування з "Холостяком" Михайлом Заливаком. Аватарку Лесі замінили на фото журналіста Дмитра Гордона.

На щастя, Нікітюк уже вдалося повернути акаунт собі. Вона пояснила, хто, на її думку, все це наробив.

"Мама в будівлі", - Леся вже повернула собі акаунт та пояснила, що то було

"...Я приблизно розумію, хто це зробив, і хочу звернутися до тебе. Якщо ти думаєш, що після всіх твоїх повідомлень, квітів та якихось, навіть не знаю, як назвати, моментів дурнуватих, ти вважаєш, що я зверну на тебе увагу, то цього не буде", - запевнила Леся.

"Шановний, я свою ж... і без вас можу виставити, на спокійному, на легкому. Бо я свою ж... люблю", - сказала телеведуча.

Нагадаємо, Нікітюк неодноразово розказувала, яким має бути чоловік, щоби справді завоювати її серце. Зокрема він повинен не носити щетину, вірити в Бога та завжди мати гроші в кишені.

Фото з Instagram Нікітюк, скріншоти з Telegram

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