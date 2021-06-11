"Я свою ж... люблю": Нікітюк звернулася до залицяльника, який зламав її Instagram
Неприємна історія трапилася з телеведучою Лесею Нікітюк: її Instagram "хакнули" та вивалили на публіку трохи особистої інформації, зокрема пікантне селфі та листування з "Холостяком" Михайлом Заливаком. Аватарку Лесі замінили на фото журналіста Дмитра Гордона.
На щастя, Нікітюк уже вдалося повернути акаунт собі. Вона пояснила, хто, на її думку, все це наробив.
"...Я приблизно розумію, хто це зробив, і хочу звернутися до тебе. Якщо ти думаєш, що після всіх твоїх повідомлень, квітів та якихось, навіть не знаю, як назвати, моментів дурнуватих, ти вважаєш, що я зверну на тебе увагу, то цього не буде", - запевнила Леся.
"Шановний, я свою ж... і без вас можу виставити, на спокійному, на легкому. Бо я свою ж... люблю", - сказала телеведуча.
Нагадаємо, Нікітюк неодноразово розказувала, яким має бути чоловік, щоби справді завоювати її серце. Зокрема він повинен не носити щетину, вірити в Бога та завжди мати гроші в кишені.
Фото з Instagram Нікітюк, скріншоти з Telegram
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