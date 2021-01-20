Нікітюк у Гордона згадала, як бачила Зеленського в трусах, та розказала, коли покаже себе голу

Телеведуча Леся Нікітюк хоче двох дітей, завжди має гроші на чорний день та дуже вразлива до критики.

Крім того, вона називає себе аполітичною і планує фотосесію ню, в якій покаже "майже все".

А ще колись Леся бачила Володимира Зеленського в трусах у гримерці.

Про все це Нікітюк розказала в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Говорячи про початок кар'єри на ТБ, Леся згадала, як у 2012-му році, коли Володимир Зеленський був продюсером телеканалу "Інтер", саме з його легкої руки вона потрапила до телешоу "Орел и Решка".

Нікітюк тоді двічі вигравала гроші на шоу "Розсміши коміка", і Зеленський її запам’ятав і запропонував на кастинг.

"Через рік чи два ми з кумою вишили картину бісером, тоді це було дуже популярним, Україну повністю, кожна область різним орнаментом, і там де був Кривий Ріг, там була цифра 95. Я принесла цю картину Володимиру Олександровичу в гримерку, він сидів в одній шкарпетці і трусах. Каже: заходь. Картина тривалий час висіла в його кабінеті", - розказала Нікітюк.

Зараз Леся не спілкується з Зеленським

На запитання Гордона, чи голосувала вона за Зеленського, Нікітюк не відповіла, аргументувавши це анонімністю вибору.

Зате Леся впевнено заявила, що в полтику не піде, бо аполітична.

На припущення ведучого про те, що через 5-10 років телебачення зникне, і треба буде чимось займатися, Нікітюк заявила, що завжди має план "Б" та гроші на чорний день. Гордон у відповідь порадив Лесі не тримати гроші в банках, а купляти нерухомість.

У Лесі є власна квартира площею 47 метрів квадратних: "Мені комфортно. Крок зробила – туалет, крок зробила – кухня. Нащо мені оце ходити два роки в іншу кімнату".

33-річна Нікітюк, як відомо, 9 років професійно займалася плаванням і навіть здала нормативи на майстра спорту. Але документально її звання не підтверджено.

Леся кинула спорт, бо це було дуже важко для дівочого організму.

На запитання, чи сподобалося їй брати участь у "Танцях з зірками", телеведуча сказала:

"Танці – не моя зона комфорту, і було максимально важко психологічно, коли пішла ця хвиля критики. Вона мене, звісно, навчила, як працювати. Але я дуже вразлива".

Леся емоційно сприймає критику на свою адресу

Що ж до особистого життя, то тут Нікітюк не сказала майже нічого. На запитання, чи є у неї хтось, Леся відповіла:

"Я навіть не знаю, що вам сказати. Це все дуже заплутано та все непросто".

А коли Гордон прямо спитав, чи закохана вона у чоловіка, телеведуча зробила багатозначну паузу і сказала:

"Серце ще не перегоріло".

Леся зізналася, що почувається самотньою, але приймає свою самотність, а не страждає від неї

Попри те, що поки у Нікітюк немає часу майже ні на що, крім роботи, вона дуже хоче дітей, бажано двох. Ба більше, Леся серйозно думає про усиновлення дитини.

А поки телезірка ще не народила і перебуває у своїй найкращій (за її словами) формі, вона хоче знятися оголеною.

"Ню ще не було, але буде. Я планую на наступний рік фотосесію. Покажу практично все. Зараз я розумію, що це найкращі мої роки та найкраща форма, щоби зробити таку фотосесію для себе. Не показати цю красу людям – це злочин", - упевнена Нікітюк.

А поки що Нікітюк репетирує фото ню у своєму Instagram

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