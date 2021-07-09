Меладзе у джинсах та зі старими хітами виступив на Atlas Weekend

9 липня 2021, 10:45

Незважаючи на нещодавній скандал навколо інтерв'ю співака Валерія Меладзе, зірка успішно виступив у Києві на Atlas Weekend.

56-річний артист порадував вуха української публіки такими відомими хітами як "Как ты красива сегодня", "Иностранец", а також заспівав разом із поточним складом гурту "ВІА Гра".

 
Попри численні заклики скасувати запрошення співака, що лунали в мережі, Меладзе став одним із хедлайнерів фестивалю
фото іллі колотія з instagram atlas weekend
 
Артист виступив сам та з "ВІА Грою"
 
 
Чимало глядачів прийшли саме на Меладзе
 
скріншот із instagram меладзе
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Допис, поширений Irka Bass (@irkabass)

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Допис, поширений Тetiana Tsymbaliuk (@bezeyko.t)

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Допис, поширений ulyan0vski (@ulyan0vski)

Нагадаємо, Оля Полякова, котру Меладзе обізвав "фріком", пропонувала членові партії "Единая Россия" скористатися нагодою та розказати зі сцени, як йому вдається продовжувати заробляти гроші в Україні, а ще поміркувати над відповіддю на питання, чий Крим.

Виступ на Atlas Weekend - не єдина ціль приїзду Валерія до України: артист знімається в телешоу "Співають всі". 

Про відмову від своєї подальшої участі в цьому проєкті вчора заявили солісти Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, подружжя Олексій та Анастасія Шпортько. Свою принципову позицію вони пояснили в Facebook, назвавши Меладзе "запроданцем".

!!!!!Заявляємо офіційно!!!!! Після появи у проекті на #каналукраїна «Співають всі» пана Меладзе який не знає відповіді...

Опубліковано Олексієм Вікторовичем Шпортьком Четвер, 8 липня 2021 р.

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