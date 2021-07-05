Меладзе про звинувачення брата у харасменті: Лорак сама не зможе пояснити, нащо це ляпнула

Співак Валерій Меладзе, який днями має виступити на Atlas Weekend у Києві, вперше прокоментував скандал зі звинуваченнями його брата, Костянтина Меладзе у харасменті.

Артист упевнений, що його брат не робив жодних непристойних пропозицій Ані Лорак. А Олю Полякову, котра публічно підтримала співачку, Меладзе назвав "фріком".

Про це зайшла мова у інтерв'ю Валерія та Альбіни Джанабаєвої Ксенії Собчак.

Валерій Меладзе впевнений, що йог брат не міг пропонувати Лорак інтим у обмін на продюсування фото з instagram меладзе

"Не було жодної небезпеки для Ані Лорак. Костя, по-перше, самодостатня людина. По-друге, він настільки скромний та інтелігентний, він настільки трепетно ставиться до жінок, щоб якимось чином... Він може написати жінці вірші, він може здійснити якийсь красивий вчинок, але щоби якимось чином натякати, що він чогось хоче в обмін на щось...", - запевнив Валерій.

"Якщо задати питання самій Кароліні, то, мені здається, вона сама не зможе пояснити, нащо вона все це ляпнула", - зазначив він.

"Він не робив їй жодних непристойних пропозицій, бо цього просто бути не могло. Ні ситуація така не складалася, ні бажання в нього не було", - додав співак.

Меладзе припускає, що в Лорак могла лишитися образа за те, що його брат не продовжив із нею співпрацювати, і саме ця образа змусила її зробити таку резонансну заяву.

Співак запевняє, що Кароліна взагалі не цікавила Костянтина як жінка

Висловився Валерій і на адресу Олі Полякової.

"...Це фрік, а не виконавиця. Я пам'ятаю, що Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв", - поділився Меладзе.

"Це, на мій погляд, тупе тиражування того, що десь уже прокатило вже. Навіщо їм зараз піаритися на моєму браті? Гадаю, що до будь-кого з цих дівчат чіплялася величезна кількість чоловіків. Але хіба це цікаво кому-небудь?", - зазначив він.

На думку Меладзе, оскільки довести або спростувати через багато років унічого не можна, відбувається просто "струс повітря". До того ж, "дівчата, які піаряться", асоціюючи себе з "американськими дівами", мусять усвідомлювати, що їхня власна репутація теж страждає.

Нагадаємо, сама Ані Лорак тепер стверджує, що з її інтерв'ю просто були зроблені неправильні висновки. А вона насправді поважає та любить Костянтина Меладзе.