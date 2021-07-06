"І нашим, і вашим": Полякова нагадала "мужньому грузину" Меладзе про анексію Криму. ВІДЕО
Співачка Оля Полякова не стала ігнорувати презирливі висловлювання про себе з боку співака Валерія Меладзе, який назвав її "фріком" у купальнику та з короною. Розгнівана зірка записала велике відеозвернення до "благородного, мужнього грузина".
Полякова звинуватила Меладзе в бажанні "всидіти на двох стільцях", адже він примудряється і бути членом партії "Единая Россия", і гастролювати в Україні, і не виказувати свого ставлення до таких подій як анексія Криму.
На думку Олі, ображаючи її, Валерій старався знецінити її підтримку Ані Лорак, яка звинуватила в харасменті Костянтина Меладзе.
"Сильно підгоріло в вашій тусовочці після слів Кароліни? Гадаю, сильно. Якщо так на неї начавили з усіх боків, по суті зачавили, що бідолашка відмовилася від усіх своїх слів, ще й винна лишилася, хоча там усе було зрозуміло та однозначно. Дуже благородно", - зазначила Полякова.
"Коли ми почуємо від благородного грузина, чоловіка, який приїхав до України виступати перед українцями, якого шокує вигляд жінки в купальнику, бодай щось про анексію Криму та агресію Росії на Донбасі? Вас це не шокує? Там все нормально?", - наголосила вона.
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Також Олю дуже цікавить, як братам Меладзе вдається спокійно працювати в Україні, тоді як та ж Ані Лорак такої змоги не має. На думку співачки, на це питання Валерій якраз зможе публічно відповісти на Altas Weekend, де має виступити 8-го липня. Крім цього, передрекла Полякова, дуже скоро від артиста захочуть почути, "чий Крим".
"Ви мене порівняли з вашим колегою Сергієм Звєрєвим. Ок. Я ж порівнюю вас із більш класичним, як ви, майже академічним персонажем, із Фігаро, котрий і тут, і там, і нашим, і вашим", - заявила співачка.
Як підкреслила Полякова, своїм вчинком Меладзе лише розпалив у ній бажання розкрити більше подробиць історії з сексдомаганнями. І вони неодмінно будуть, пообіцяла вона.
Нагадаємо, Оля Полякова заявила, що повністю вірить Ані Лорак, адже сама свого часу отримувала від Костянтина Меладзе таку саму непристойну пропозицію.
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