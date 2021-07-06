"І нашим, і вашим": Полякова нагадала "мужньому грузину" Меладзе про анексію Криму. ВІДЕО

Співачка Оля Полякова не стала ігнорувати презирливі висловлювання про себе з боку співака Валерія Меладзе, який назвав її "фріком" у купальнику та з короною. Розгнівана зірка записала велике відеозвернення до "благородного, мужнього грузина".

Полякова звинуватила Меладзе в бажанні "всидіти на двох стільцях", адже він примудряється і бути членом партії "Единая Россия", і гастролювати в Україні, і не виказувати свого ставлення до таких подій як анексія Криму.

Олі Поляковій знайшлося що сказати "мужньому грузину" Валерію Меладзе

На думку Олі, ображаючи її, Валерій старався знецінити її підтримку Ані Лорак, яка звинуватила в харасменті Костянтина Меладзе.

"Сильно підгоріло в вашій тусовочці після слів Кароліни? Гадаю, сильно. Якщо так на неї начавили з усіх боків, по суті зачавили, що бідолашка відмовилася від усіх своїх слів, ще й винна лишилася, хоча там усе було зрозуміло та однозначно. Дуже благородно", - зазначила Полякова.

"Коли ми почуємо від благородного грузина, чоловіка, який приїхав до України виступати перед українцями, якого шокує вигляд жінки в купальнику, бодай щось про анексію Криму та агресію Росії на Донбасі? Вас це не шокує? Там все нормально?", - наголосила вона.

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Також Олю дуже цікавить, як братам Меладзе вдається спокійно працювати в Україні, тоді як та ж Ані Лорак такої змоги не має. На думку співачки, на це питання Валерій якраз зможе публічно відповісти на Altas Weekend, де має виступити 8-го липня. Крім цього, передрекла Полякова, дуже скоро від артиста захочуть почути, "чий Крим".

"Ви мене порівняли з вашим колегою Сергієм Звєрєвим. Ок. Я ж порівнюю вас із більш класичним, як ви, майже академічним персонажем, із Фігаро, котрий і тут, і там, і нашим, і вашим", - заявила співачка.

Як підкреслила Полякова, своїм вчинком Меладзе лише розпалив у ній бажання розкрити більше подробиць історії з сексдомаганнями. І вони неодмінно будуть, пообіцяла вона.

Нагадаємо, Оля Полякова заявила, що повністю вірить Ані Лорак, адже сама свого часу отримувала від Костянтина Меладзе таку саму непристойну пропозицію.