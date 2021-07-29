Полякова в бікіні визвірилася на хейтерів: Яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, пики

Співачка Оля Полякова, яка зараз відпочиває в Ніцці, має час та натхнення і не налаштована пробачати хейт у своєму Instagram.

Розгромний допис, присмачений нецензурною лексикою, вона адресувала тим, хто насмілився написати негативні коментарі щодо її грудей, мовляв, принади зірки штучні, ще й невдало зроблені.

Зокрема Полякову вибішує те, що найактивніше цькують одна одну саме жінки.

Оля в купальнику відповіла хейтерам фото з instagram полякової

"Бляха муха... та декотрі тут охрініли... від безкарності... яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, пики... невже людей оцінюють лише за зовнішністю... це ж маячня, коли в цьому світі стало головнішим мати цицьки, ніж мізки, дупу, ніж співчутливість, губиська, ніж власну позицію? Яка вам різниця, у кого з чого що зроблено чи не зроблено... невже людина стає гіршою, якщо ви знаходите в неї фізичну ваду (на ваш смак)?", - обурилася артистка.

Ось до цього фото причепилися деякі коментатори

Як підкреслила Полякова, взагалі зовнішність - це "чиста смаківщина" і не має бути предметом для суперечки.

"Я витримаю будь-який хейт та критику... мені пох... але подумайте про наших дітей та підлітків, ви ж сука їх теж не жалієте, адже найбільш ейджистські та бодішеймерські коменти йдуть від жінок! Що треба мати в довбешці, щоби писати підліткові "ти жирна, страшна тощо", що треба мати в голові та душі... коротше, набридло вас лікувати, декому поможе лише лоботомія... А тим, хто вміє думати... думайте!", - закликала вона.

Нагадаємо, Олі вже не вперше доводиться жорстко боронити від хейтерів свою старшу доньку Машу. Коли дівчинці було 13, її фото в купальнику викликало шквал жорстоких коментарів.

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