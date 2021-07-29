Полякова в бікіні визвірилася на хейтерів: Яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, пики
Співачка Оля Полякова, яка зараз відпочиває в Ніцці, має час та натхнення і не налаштована пробачати хейт у своєму Instagram.
Розгромний допис, присмачений нецензурною лексикою, вона адресувала тим, хто насмілився написати негативні коментарі щодо її грудей, мовляв, принади зірки штучні, ще й невдало зроблені.
Зокрема Полякову вибішує те, що найактивніше цькують одна одну саме жінки.
"Бляха муха... та декотрі тут охрініли... від безкарності... яке вам діло до чужих цицьок, ніг, дупи, пики... невже людей оцінюють лише за зовнішністю... це ж маячня, коли в цьому світі стало головнішим мати цицьки, ніж мізки, дупу, ніж співчутливість, губиська, ніж власну позицію? Яка вам різниця, у кого з чого що зроблено чи не зроблено... невже людина стає гіршою, якщо ви знаходите в неї фізичну ваду (на ваш смак)?", - обурилася артистка.
Як підкреслила Полякова, взагалі зовнішність - це "чиста смаківщина" і не має бути предметом для суперечки.
"Я витримаю будь-який хейт та критику... мені пох... але подумайте про наших дітей та підлітків, ви ж сука їх теж не жалієте, адже найбільш ейджистські та бодішеймерські коменти йдуть від жінок! Що треба мати в довбешці, щоби писати підліткові "ти жирна, страшна тощо", що треба мати в голові та душі... коротше, набридло вас лікувати, декому поможе лише лоботомія... А тим, хто вміє думати... думайте!", - закликала вона.
Нагадаємо, Олі вже не вперше доводиться жорстко боронити від хейтерів свою старшу доньку Машу. Коли дівчинці було 13, її фото в купальнику викликало шквал жорстоких коментарів.
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