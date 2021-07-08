Полякова в купальнику граційно попозувала на водоспаді
Четвер, 8 липня 2021, 11:10
Співачку Олю Полякову днями дуже розізлив Валерій Меладзе, але все одно не зміг зіпсувати їй відпочинок у Туреччині. 37-річна зірка зізналася, що він вийшов незабутнім та поділилася красивими фото.
Оля позувала на штучному водоспаді, демонструючи довжелезні ноги, а перед тим "мірялася" фігуркою з подругою.
Нагадаємо, Полякова полюбляє влаштовувати тандем-фотосесії в купальниках і зі своєю старшою донькою Машею.
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