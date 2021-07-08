Полякова в купальнику граційно попозувала на водоспаді

8 липня 2021, 11:10

Співачку Олю Полякову днями дуже розізлив Валерій Меладзе, але все одно не зміг зіпсувати їй відпочинок у Туреччині. 37-річна зірка зізналася, що він вийшов незабутнім та поділилася красивими фото.

Оля позувала на штучному водоспаді, демонструючи довжелезні ноги, а перед тим "мірялася" фігуркою з подругою.

 
Оля позувала в турецькому штучному водоспаді
фото з instagram полякової
 
Дуже хотілося би побачити бекстейдж

 
 
 
 
 

Нагадаємо, Полякова полюбляє влаштовувати тандем-фотосесії в купальниках і зі своєю старшою донькою Машею.

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