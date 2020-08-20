Полякова зізналася, що коле в обличчя ботокс та думає створити секту

Співачка Оля Полякова, яка вважає, що завдяки масажу обличчя можна помолодшати на 10 років, не приховує, що вдається і до "тяжчої артилерії".

36-річна зірка робить ін'єкції краси.

Про це вона розказала на знімальному майданчику каналу "Україна".

"Я колю тільки ботокс. Я хочу розказати людям, що це таке, адже вони думають, що всі ці щоки і жахливі губи – це ботокс. Ні! Ботокс – це те, що блокує м’язи. Він колеться у лоб, щоб не з’являлися зморшки – все! А іншого я не роблю!", - запевнила Оля.

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Оля не приховує, що коле ботокс фото з instagram полякової

До слова, любов публіки та ажіотаж, який щоразу викликає в людей її поява, наштовхнули "Королеву ночі" на дуже цікаву ідею.

"Люди завжди на мене реагують, як на чудо в їхньому житті! Я думаю, мені треба зробити якусь секту чи щось таке, куди люди будуть приходити і молитися вже по-справжньому", - поділилася зірка.

Нагадаємо, коли в Полякової з'явиться трохи більше часу, вона обіцяє таки піти у політику. Свою партію вона створила ще рік тому.

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