"Нема грошей - помри": Гвоздьова розплакалася, стикнувшись із державною медициною, та звернулася до Зеленських

Хореографка Ілона Гвоздьова днями пережила сильний стрес: її 11-місячний син Домінік по швидкій був доправлений до лікарні з гострою обструкцією в легенях.

Зараз дитині вже ліпше, але досвід потрапляння до державного медзакладу став для зірки справжнім жахіттям.

Від побутових умов до ставлення та рівня професіоналізму медиків - своїм розпачем та обуренням Ілона ділилася в Insta-сторіз, а згодом навіть написала допис-звернення до президента Володимира Зеленського та першої леді.

У своїх сторіз Гвоздьовій не вдавалося стримувати сльози фото з instagram

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Зі слів Гвоздьової, щоби доправити малюка до лікарні, яка знаходилася в 15 хвилинах їзди, швидка їхала на виклик понад півтори години. Самотужки ж мати привезти туди дитину не могла, оскільки мешкає в області, тоді як лікарня - київська.

Обурило Ілону й те, що замість того, щоби одразу почати надавати допомогу Домінікові, працівники і швидкої, і лікарні витрачали час на те, щоби заповнювати всі папери. Столичний медзаклад, зокрема шокував танцівницю обшарпаним станом, що дуже відрізнявся від фото на сайті, відсутністю гарячої води, брудними ліжками, подушками та матрасами, холоднечею в палатах.

"Є гроші - живи. Нема грошей - помри. Приблизно така жахлива ситуація зараз у нашій країні", - заявила Ілона.

Ілонин Домік зараз у лікарні. Якнайшвидшого одужання, малюче!

"Учора я відчула на собі та на своїй дитині всю нашу систему надання першої невідкладної допомоги та відчула себе вперше в житті безпорадною в нашій країні! Жахливо, коли усвідомлюєш, що на тебе наплювати всім, крім тебе самої, що здоров'я твоїх дітей лише в твоїх руках та волі Божій, що рівень медичної освіти низький, та наші спеціалісти в галузі медицини озлоблені та невдоволені життям, але при цьому все одно продовжують працювати та з поважним виглядом виконують свою "неулюблену", "не оплачувану гідно" працю", - написала зірка.

Обурена хореографка звернулася до Зеленських

"Страшно бачити молодих спеціалістів на службі швидкої допомоги, які лише папірці вміють заповнювати, медсестер, які не вміють ставити катетери, спілкуватися з лікарями, котрі кричать на тебе з гаслом "мамашо, куди ви дивилися, що дитину довели до такого стану", і цей список безкінечний... Страшно, що, якщо в тебе нема грошей, зв'язків і статусу - ти практично не людина і не заслуговуєш на гідне ставлення, увагу та надання допомоги", - резюмувала Гвоздьова.

Тегнувши Володимира та Олену Зеленських, хореографка закликала їх звернути увагу на глобальну проблему дитячих медзакладів країни.

Нагадаємо, народжувала Ілона Гвоздьова, як, мабуть, усі вітчизняні селебрітіз, які останнім часом стали батьками, в приватному пологовому.