Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою

Хореографиня Ілона Гвоздьова народила другу дитину. Хлопчик, який, перебуваючи в маминому животику, брав участь у "Танцях з зірками", народився 11-го жовтня, давши матусі змогу встигнути подивитися черговий етер шоу.

Радісною новиною Ілона поділилася в Instagram.

32-річна Ілона стала мамою вдруге фото з instagram гвоздьової

Малюка, як вони з чоловіком Іваном Хомячуком і планували, зватимуть Домінік.

Як відомо, в подружжя є старша донька Валерія, їй 5 років.

До родини приєднався Домінік Іванович Хомячук

Нагадаємо, участь вагітної Гвоздьової в "телетанцях" викликала дуже неоднозначну реацію в мережі. Жінку критикували за те, що наражає на небезпеку себе та дитинку.