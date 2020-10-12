Ілона Гвоздьова вдруге стала мамою
Понеділок, 12 жовтня 2020, 12:08
Хореографиня Ілона Гвоздьова народила другу дитину. Хлопчик, який, перебуваючи в маминому животику, брав участь у "Танцях з зірками", народився 11-го жовтня, давши матусі змогу встигнути подивитися черговий етер шоу.
Радісною новиною Ілона поділилася в Instagram.
Малюка, як вони з чоловіком Іваном Хомячуком і планували, зватимуть Домінік.
Як відомо, в подружжя є старша донька Валерія, їй 5 років.
Нагадаємо, участь вагітної Гвоздьової в "телетанцях" викликала дуже неоднозначну реацію в мережі. Жінку критикували за те, що наражає на небезпеку себе та дитинку.
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