"Я зрозуміла, що я боюся": екс-"НеАнгел" Віка звинуватила Славу в фізичному насильстві

Ексучасниця дуету "НеАнгелы" Вікторія Смеюха, котра днями потроллила Славу Камінську тортом із її фото, тепер звинуватила колишню колегу в багаторічних знущаннях та навіть у фізичному насильстві.

Про те, як Слава била її та видирала волосся, Віка розказала в інтерв'ю DOROTYE.

Віка стверджує, що Слава роками знущалася з неї та навіть піднімала руку

"Слава вп'ялася мені в волосся і вирвала дуже багато волосся з голови", - пригадала вона один із таких інцидентів.

"Це страшно згадувати, тому що голова моя боліла десь тиждень, і, на жаль, ось тоді я зрозуміла, що я боюся. Я боюся навіть засинати в (гастрольному) автобусі... Я могла нічого не говорити, а людина могла просто знайти привід. В даній ситуації цей привід такий був незначний, це 15-хвилинне спізнення", - поділилася артистка.

Зі слів Віки, Слава, сама себе призначивши головною в дуеті, роками принижувала її та "здіснювала усвідомлений пресинг", насаджуючи комплекси. Сама ж Смеюха була наївною та спочатку не розуміла маніпуляцій колеги, дедалі глибше потрапляючи в пастку та стаючи "енергетичним донором".

Здається, в співачки добряче накипіло

"Я от виходжу зі сцени, сідаю на свій стілець, фарбуюся в проміжку між піснями. Слава виходжить зі сцени, підходить і каже: "Так, а ну встала, хутко! Насиділася... Ти ж вже перевдяглася? Все, ти готова, встала." Тоді я ще поскаржилася, як дитина, звісно, я визнаю", - розказала Смеюха.

"Було фізичне насилля, з кулаками накидалася", - зізналася вона.

Як пригадала співачка, якось Слава жбурнула в неї склянкою за те, що Віка не поділилася з нею бутербродом. А під час спільних інтерв'ю колега могла непомітно бити її ліктем та принижувати на камеру.

Після того, як Віка опублікувала резонансне відео з тортом, Слава не обмежилася дописом та коментарем у Instagram, а зателефонувала особисто, щоби нагрубіянити.

Віка боялася Славу

"Слава мені подзвонила, каже, нащо ти це зробила, що це таке. Це було в дуже такій образливій манері. "Та ти уй*біще і танцюєш так само. І я всіх забрала музикантів, і не буде в тебе ні музикантів, ні кінцертів ніколи." Ось таке було сказано. І поклалася слухавка", - переповіла Смеюха.

Причому, попри все це, Віка наголосила, що любить Славу і готова з нею чемно спілкуватися, якщо вони зустрічатимуться на якихось спільних заходах.

"Я не вважаю її в принципі своїм ворогом. Я її полюбила, і всі ці роки, так би мовити, приймала такою, яка вона є", - зазначила артистка.

Нагадаємо, Камінська вважає, що Смеюха повелася вульгарно та образила своїм вчинком усіх шанувальників "НеАнгелов".

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