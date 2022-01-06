"Я не почуваюся в безпеці": Jerry Heil заявила про сексуальне переслідування та обурилася через реакцію поліції

Співачка Jerry Heil повідомила, що стала жертвою переслідування з боку "закоханого" фаната з Росії. Зірка зізналася, що вона налякана, адже сталкер, який закидав її повідомленнями на кшталт пропозицій втратити цноту, приїхав до України.

Окремо Яну Шемаєву обурила реакція поліції, куди вона звернулася за допомогою. Моторошну історію артистка виклала у своїх Insta-сторіз.

Зі слів Jerry Heil, росіянин писав їй щодня протягом півтора року. На блокування він реагував створенням нових акаунтів. Як зізналася співачка, вона думала, що цей чоловік - звичайний "диванний писака", але справді злякалася, коли він став слати їй фото, вже прямуючи до Львова, де в неї мала відбутися зустріч із фанатами.

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Артистка звернулася до поліції. Проте там її проінформували, що максимум, що загрожує переслідувачеві, який не завдав їй тілесних ушкоджень, це штраф у розмірі 51 гривні або адміністративний арешт до 15 діб. А ще порадили не боятися, мовляв "він безобідний, нічого він вам не зробить", та погуморили про зятя для мами.

Яна обурена тим, що правоохоронці не звернули увагу на те, що сталкера вже двічі депортували з України, але з третьої спроби йому буцімто "вдалося домовитися з прикордонником".

"Вийди з ним поговори, він просто в тебе закоханий", - таку пораду від поліції отримала зірка.

"Я хочу, щоби дівчата не боялися просто ходити вулицею чи викласти невинне фото в інстаграмі, не боялися, що хтось розцінить це фото як присвяту йому. Людина, про яку йдеться, наприклад, на серйозі думає, що всі свої пости та сторіз я публікую для нього. Тому спочатку він мстився та насилав ботів. А потім вирішив приїхати. Як ви вважаєте, можна вийти до такої "просто закоханої людини"?", - риторично запитала Яна.

Співачка підкреслила, що тепер у неї є охорона, тобто її основна мета - звернути увагу не на її конкретного переслідувача, а на проблему.

"Інтетрнет розвивається. А закони - НІ! Поліція теж по факту не винна. Вони не знають, як їм діяти. А такі типажі відчувають свободу", - зазначила вона.

"Але якщо про це говоритиму тільки я - Інтернет не стане безпечним місцем. Більше того. Інтернет таким і не буде. Це потяг, і він несеться в невідомість", - наголосила Jerry Heil, затегавши, зокрема, першу леді Олену Зеленську.

Нагадаємо, свого часу зі сталкінгом стикнулися співачки Слава Камінська та Злата Огнєвіч.