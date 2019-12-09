"Погрожує і пише маячню": "НеАнгел" Слава показала сталкера, який стверджує, що в них стосунки

Співачка Слава Камінська, яка у серпні розповідала про психічнохворого чоловіка, який її переслідує, повідомила, що проблема досі не вирішилася. "Шизофреник" погрожує зірці "НеАнгелов", а ще стверджує, що є батьком її сина Леона.

Слава докоряє поліції через бездіяльність, адже заяву про переслідування вона подала ще влітку.

Розпачливий допис із фото свого сталкера вона розмістила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 8 Дек 2019 в 7:56 PST

Як відомо, 2019-й рік видався не надто вдалим для Слави. Вона розлучилася з батьком двох своїх дітей, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

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Слава боїться за себе та за дітей, Леона і Лауру

І хоча у цьому шлюбі, з її слів, вона була жертвою психологічного насильства, артистки досі не може зрозуміти, чому так вийшло.

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