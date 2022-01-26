Черговий Євро-зашквар: Аліна Паш звинуватила Калуша у плагіаті. ВІДЕО

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash заявила, що партія контрабасу в щедрівці гурту Kalush Orchestra занадто схожа на звучання контрабасу з її пісні "Bosorkanya".

У сторіс Instagram Аліна порівняла два фрагменти пісень та обурилася, що навіть тональність та сама.

Калуш та саундпродюсер щедрівки Стас Чорний прокоментували закид колеги.

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"Не знаю, як назвати це – нагле копіювання чи шанобливе запозичення? І навіть тональність та ж сама. Я поки що не знаю, як реагувати на це повноцінно свідомо. Зараз просто мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом. Хоче представляти своєю музикою Україну на "Євробаченні". А насправді просто в переддень нагло користується…", - обурилася Паш.

"Знаєте, ніби кінь пасеться на чужій галявині, а вона зрозуміло чия. І господариня, газдиня не дуже буде рада бачити коней, які ср*ть на її галявині і їдять її траву", - додала Аліна.

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"В цій щедрівці схожий контрабас, ок, але це не наш трек. Це щедрівка. Те, що слова народні нікого не смущає?", - відреагував спочатку Калуш.

Однак пізніше саундпродюсер Стас Чорний визнав, що схожість звучання дійсно є. "Мені дуже прикро, що так трапилося, але хочу запевнити, що це все випадково та не спеціально. Ми коли зустрілися з музикантами на студії, ми не слухали жодну з пісень і не рівнялися на жодну з пісень. Просто робили все у творчому потоці", - запевнив він. "Але, оскільки є претензія схожості, ми обов'язково замінимо партію контрабасу на кардинально іншу до офіційного релізу пісні наступного року", - наголосив Чорний.

Нагадаємо, напередодні учасника Нацвідбору LAUD дискваліфікували через порушення правил конкурсу.

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