Стало відомо, у якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні-2022

Стали відомі результати жеребкування країн щодо виступів у півфіналі Євробачення-2022.

Україна потрапила до першого півфіналу. Наш представник виступатиме під номером 7.

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Ім'я представника України стане відомо 12-го лютого, після фіналу Нацвідбору. Перший півфінал самого Євробачення відбудеться 10-го травня у Турині.

Нагадаємо, вже відомо фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022. Виконавця Laud дискваліфікували через порушення правил. Його місце займе Barleben.

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