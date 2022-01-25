Стало відомо, у якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні-2022

Вівторок, 25 січня 2022, 14:19

Стали відомі результати жеребкування країн щодо виступів у півфіналі Євробачення-2022.

Україна потрапила до першого півфіналу. Наш представник виступатиме під номером 7.

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Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Ім'я представника України стане відомо 12-го лютого, після фіналу Нацвідбору. Перший півфінал самого Євробачення відбудеться 10-го травня у Турині. 

Нагадаємо, вже відомо фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022. Виконавця Laud дискваліфікували через порушення правил. Його місце займе Barleben.

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