Стало відомо, у якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні-2022
Вівторок, 25 січня 2022, 14:19
Стали відомі результати жеребкування країн щодо виступів у півфіналі Євробачення-2022.
Україна потрапила до першого півфіналу. Наш представник виступатиме під номером 7.
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Ім'я представника України стане відомо 12-го лютого, після фіналу Нацвідбору. Перший півфінал самого Євробачення відбудеться 10-го травня у Турині.
Нагадаємо, вже відомо фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022. Виконавця Laud дискваліфікували через порушення правил. Його місце займе Barleben.
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