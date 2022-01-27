"Суспільне мовлення - не правоохоронний орган": організатори Нацвідбору прокоментували поїздку Аліни Паш до окупованого Криму

Схоже, гаслом Нацвідбору на Євробачення-2022 стало "Ні дня без зашкварів". Слідом за дискваліфікацією LAUD і звинуваченням Калуша в плагіаті спалахнув новий скандал - через поїздку Аліни Паш до окупованого Криму в 2015-му році.

Суспільне мовлення не побачило доказів того, що артистка порушила при цьому правила перетину українського кордону та, відповідно, правил відбору.

У 2015-му році Аліна відвідувала окупований півострів фото з instagram аліни паш

"Суспільне разом з виробником Нацвідбору "Френдс Про ТВ" опрацювало анкети, подані на участь у Національному відборі, на їх відповідність вимогам, передбаченим Правилами Національного відбору. Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України", - говориться в офіційній заяві на сайті.

"Нагадаємо, Суспільне мовлення — не правоохоронний орган, тож перевірка фактів порушення здійснюється виключно з відкритих джерел та на основі отриманих від учасників гарантій. Якщо коментатори мають докази зворотного - просимо надати їх для підтвердження", - додали організатори.

Суспільне не побачило доказів того, що реперка потрапила до Криму через Росію

У заяві підкреслюється, що відеоінтерв’ю Alina Pash, у якому вона свого часу говорила про ту поїздку до Криму, "не містить жодного факту, що підтверджує порушення фіналісткою правил перетину кордону України".

Зазначимо, що йдеться, вочевидь, про розмову Паш із Катериною Осадчою, яка відбулася в 2019-му році. Осадча тоді поставила Аліні питання, вживши вислів "залітала в Крим через Москву, що протиречить закону України".

"...На рахунок того, як ми туди летіли - на жаль, я не могла корегувати цей момент і була безсила в цьому випадку. Будучи тоді не такою медійною персоною, я не могла думати про такі наслідки, які можуть потім вилізти", - відповіла Паш.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (із 1:33):

Нагадаємо, Аліна Паш розповідала, що в Крим вона їздила на весілля до родичів членів команди. Як сказала вона Осадчій, одружувалася українська дівчина, якій артистка захотіла заспівати українські пісні.

Також Паш визнавала, що їздила до Москви, але як приватна особа, і жодних виступів там не давала.

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