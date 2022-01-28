Чоловік, що погрожував убити Огнєвіч, знову на волі: як так вийшло

Співачка Злата Огнєвіч поділилася новинами щодо чоловіка, який роками її переслідує, і якого днями затримала поліція. Новини невтішні: суд відпустив сталкера на волю.

Про це Огнєвіч розказала у сторіс в Instagram, запевнивши, що здаватися вона не збирається.

"Я не опускатиму рук. Я не відсиджуватимуся в кущах і не боятимуся. Я добиватимуся справедливості в рамках закону, тим більше, що я знаю: правда на моєму боці", - заявила артистка.

Сталкер Злати знову на волі скріншоти з instagram огнєвіч

Співачка не має наміру здаватися

Також Огнєвіч подякувала тим, хто підписав петицію щодо необхідності ратифікації Стамбульської конвенції. Вона набрала необхідну кількість голосів, щоби її розглянув президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, адресовані їй прямі погрози вбивством Злата записала на відео і оприлюднила в соцмережі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Поліція оприлюднила ВІДЕО затримання чоловіка, що переслідував Огнєвіч