Аліна Паш про поїздку до окупованого Криму: Не стала би порушувати закони своєї країни

Реперка Alina Pash відреагувала на скандал навколо її поїздки до окупованого Криму в 2015-му році. Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2022 запевнила, що не стала би порушувати закони своєї країни, тобто в'їжджати на півострів із боку Росії.

Заяву пресслужби з цього приводу та слова самої Аліни оприлюднили в Instagram артистки.

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Нагадаємо, раніше, під час інтерв'ю Катерині Осадчій Паш не стала заперечувати, що "залітала в Крим через Москву" та зізналася, не думала про наслідки, які можуть потім вилізти. Суспільне мовлення не побачило в цьому доказів того, що зірка перетнула кордон із порушенням закону.

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