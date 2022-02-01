Аліна Паш про поїздку до окупованого Криму: Не стала би порушувати закони своєї країни
1 лютого 2022, 16:30
Співачка Alina Pash відреагувала на скандал навколо її поїздки до окупованого Криму в 2015-му році. Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2022 запевнила, що не стала би порушувати закони своєї країни, тобто в'їжджати на півострів із боку Росії.
Заяву пресслужби з цього приводу та слова самої Аліни оприлюднили в Instagram артистки.
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Нагадаємо, раніше, під час інтерв'ю Катерині Осадчій Паш не стала заперечувати, що "залітала в Крим через Москву" та зізналася, не думала про наслідки, які можуть потім вилізти. Суспільне мовлення не побачило в цьому доказів того, що зірка перетнула кордон із порушенням закону.
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