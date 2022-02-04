"Дівчинка, яка посміхається": Тищенко вскочив у скандал через свої слова про депутатку Київради. ВІДЕО

Зе-депутат Микола Тищенко потрапив у черговий скандал завдяки своєму "красномовству". Виступаючи на засіданні Київради, він звернувся до однієї з депутаток "дівчинка".

"Так, ми всі розумно ставимося до події, і ви, дівчинка, яка посміхається сьогодні під час війни, народний депутат, яка посміхається...", - сказав із трибуни Тищенко, коментуючи проєкт рішення про районні ради в столиці.

На відео, яке оприлюднив телеканал "Київ", чутно засуджуючий гул голосів у залі після слів нардепа. Його вислів у мережі розцінили як сексистський.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (з 1:50):

Нагадаємо, свого часу Микола ділився в Facebook "кельтською мудрістю". А кілька років тому визвірився на журналістку в Верховній Раді, заявивши, що вона йому не батько і не дружина, щоби ставити запитання.

Фото з Instagram Тищенка

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

49-річний Тищенко зі штангою прийняв челендж від Зеленського