49-річний Тищенко зі штангою прийняв челендж від Зеленського

22 серпня 2021, 10:08

Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко приєднався до челенджу #здороваукраїна30, де треба бути вбраним у вишиванку та виконати улюблену фізичну вправу тридцять разів.

49-річний ресторатор обрав штангу з чотирма млинцями по 20 кіло.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виконував відтискання на брусах.

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