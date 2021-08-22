49-річний Тищенко зі штангою прийняв челендж від Зеленського
22 серпня 2021, 10:08
Депутат "Слуги народу" Микола Тищенко приєднався до челенджу #здороваукраїна30, де треба бути вбраним у вишиванку та виконати улюблену фізичну вправу тридцять разів.
49-річний ресторатор обрав штангу з чотирма млинцями по 20 кіло.
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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виконував відтискання на брусах.
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