"Я повірила, що хвора": екс-Зіанджа згадала, як Могилевська намагалася "виправити" її сексуальну орієнтацію

Виконавиця Zi Faámelu (у минулому відома як Борис Апрель та Зіанджа) прокоментувала інтерв’ю Наталії Могилевської, у якому та заявила, що Zi має на неї образу через кар’єрні невдачі.

У своєму Instagram Zi Faámelu заперечила цю інформацію, а також згадала, як Могилевська водила її до психотерапевта. Однак не для психологічної допомоги, а задля конверсійної терапії.

"Ті з моїх артистів, які стають успішними – Монатік, Макс Барських… вони пишуть слова вдячності. Ті, хто не став зіркою, або щось склалось не так, як вони мріяли, – вони обов’язково ненавидять Монатіка, Макса Барських і мене", – сказала Могилевська у "Світському житті".

Вона також додала, що "Боря" завжди був емоційним і міг "вигадати щось" або йому могло "щось здатися".

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У відповідь на це Zi Faámelu заявила, що не тримає образ на продюсерку.

Також артистка звинуватила колишню продюсерку у гомофобії й трансфобії.

Наостанок, виконавиця розповіла, що відмовляла багатьом телеканалам в інтерв’ю через небажання публічних суперечок із Могилевською.

Скандал між двома артистками не оминула травесті-діва Монро. Вона написала пост у своєму Facebook, де звернула увагу, що в інтерв’ю "Світського життя" Осадча і Могилевська обидві нехтують теперішнім іменем та ідентичністю Zi Faámelu, називаючи виконавицю "Боря" та "він".

"Дивно й образливо слухати, як дві популярні й впливові дами звертаються до трансгендерної жінки її "мертвим" ім’ям… Причому, Катерина і Наталія у публічному просторі завжди вельми толерантні, прогресивні й сучасні. А тут дві дрімучі "тьотки", які.. натягнули модні лахи, зробили макіяж, корисну літературу так і не прочитали… Це трансфобія, дівчата. До того ж неабияка!", – написала Монро.

Странно и обидно слышать, как две популярные и влиятельные дамы обращаются к трансгендерной женщине её 'мёртвым' именем ... Опубликовано Монриттой Хачатурян Воскресенье, 6 февраля 2022 г.

Нагадаємо, Zi Faámelu публічно заявила про зміну статті й камінг-аут після появи на шоу "Голос" у 2018 році. Тоді ж артистка розповіла про нетерпимість й хейт, із яким зіштовхнулася через свою ідентичність.

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