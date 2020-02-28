"Сьогодні я народжуюся заново": Зіанджа вкотре змінила ім’я та імідж

Одна із найзагадковіших учасниць телешоу "Голос" за всі сезони – транс-співачка Зіанджа, яка в далекому минулому була співаком Борисом Апрелем, знову змінює ім’я та імідж.

Про це Зі оголосила у своєму Instagram.

"Дивна, волелюбна і відкрита світові. Мене звуть Зі Фамелу, і сьогодні я народжуюся заново!.. У новому десятилітті я вважаю за краще любити і жити на повну потужність, без будь-яких правил і обмежень. Ви зі мною?" - написала співачка.⁣⁣⁣

"Також, я рада поділитися з вами тим, що в березні у мене виходить дебютний сингл!!!" - похвалилася вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zi Faámelu (@zifaamelu) 28 Фев 2020 в 2:19 PST

"На честь цього для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, в нескінченному Зараз, ви завжди можете бути собою. Але у мене є кілька правил ... Ненависть, невігластво і негатив не вітаються. Будьте ласкаві і поважні до інших і цього простору", - звернулася до підписників Зі

"Це ера розправлених крил, нових відкриттів і цілющих сили!" - заявила артистка

Нагадаємо, після того, як Зіанджа залишила команду Потапа на "Голосі", вона намагається побудувати сольну кар'єру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Іменинниця Зіанджа показала себе новонароджену та зареклася працювати з "1+1"

Зіанджа згадала про перший роман із чоловіком та про "творчу клітку" Могилевської

Зіанджа розказала про батьків у Криму та плани на дітей