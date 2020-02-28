"Сьогодні я народжуюся заново": Зіанджа вкотре змінила ім’я та імідж
Одна із найзагадковіших учасниць телешоу "Голос" за всі сезони – транс-співачка Зіанджа, яка в далекому минулому була співаком Борисом Апрелем, знову змінює ім’я та імідж.
Про це Зі оголосила у своєму Instagram.
"Дивна, волелюбна і відкрита світові. Мене звуть Зі Фамелу, і сьогодні я народжуюся заново!.. У новому десятилітті я вважаю за краще любити і жити на повну потужність, без будь-яких правил і обмежень. Ви зі мною?" - написала співачка.
"Також, я рада поділитися з вами тим, що в березні у мене виходить дебютний сингл!!!" - похвалилася вона.
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Нагадаємо, після того, як Зіанджа залишила команду Потапа на "Голосі", вона намагається побудувати сольну кар'єру.
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