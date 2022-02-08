Могилевська відповіла екс-Зіанджі: Я багато разів за тебе боролася та витирала твої сльози

Скандал довкола співачки та музичної продюсерки Наталії Могилевської та артистки Zi Faamelu (у минулому Борис Апрель та Зіанджа) набирає обертів.

Після одкровення Zi щодо конверсійної терапії, яку до неї намагалася застосувати продюсерка, та відповіла на звинувачення.

За словами Могилевської, у часи "Фабрики зірок" Zi була дуже закритою та ображеною на всіх. Також продюсерка заперечила булінг через зайву вагу, про яку в інтерв’ю її розпитувала Катя Осадча.

"Zi Faamelu, ми з тобою особисто не знайомі, але я добре знала Бориса Апреля. І запам’ятала його як вразливого хлопця, який серйозно страждав від анорексії. Людина із тонкою душевною організацією, яка нікому не вірила та ніколи не їла. Тому дивно звинувачувати мене у булінгу за повноту", – пише Могилевська.

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"Він часто "ляпав" в інтерв’ю те, що нам всім доводилося потім якось розгрібати… Йому всюди ввижалися якісь змови. Йому здавалося, що всі довкола – вороги. Тому найбільша радість для мене була, коли Боря розслаблявся і посміхався, а не тримав оборонну позицію", – продовжила вона.

Водночас Могилевська не заперечила слова Zi щодо конверсійної терапії чи походів до психотерапевта загалом.

"Я хотіла допомогти, а не відвернутися чи проігнорувати, як у той час робила більшість стосовно гомосексуалів і трансгендерів. Зараз, маючи нові дослідження й інформацію і трохи більше лояльності людей, ми могли б зробити щось більш успішне, але час вже не повернеш. Мені дивно що ти звинуватила мене у неприйнятті трансгендерів. Коли я влаштовувала буквально революції... Я багато разів боролася за тебе, відстоювала та витирала твої сльози...", – продовжила Наталія.

Наостанок Могилевська звернулася до колишньої підопічної із бажанням заново познайомитися. І попередила, що нападати на неї не варто, адже вона "може себе захистити".

Zi не залишила без уваги слова Могилевської. У сторіс вона репостнула допис продюсерки зі словами: "Не буду відповідати. Було сказано достатньо. Щиро бажаю миру та кохання".

Нагадаємо, після шоу "Фабрика зірок" Zi зникла із поля зору преси та фанатів. Близько 10 років артистка вела непублічне життя. Однак згодом розповіла про глобальні зміни на шоу "Голос".

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