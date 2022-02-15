Шахраї не можуть їхати на Євробачення: голова Суспільного відреагував на підроблену довідку Аліни Паш

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький відреагував на те, що довідка Аліни Паш про поїздку в Крим виявилася підробленою.

У своєму Facebook він заявив, що шахраї не можуть представляти Україну на "Євробаченні".

Також Чернотицький зазначив, що звертатиметься до правоохоронних органів щодо підроблених документів співачки.

Крім того, голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа повідомила, що Суспільне збирається на позачергове засідання.

Також, як повідомляє Суспільне, менеджерка Аліни Паш заявила, що довідку про в'їзд співачки до Криму Суспільному надав член команди, а не співачка особисто. Зараз, за словами менеджерки, у команді розбираються, як цей документ отримали, та чекають відповідь на запит від ДПСУ.

До речі, раніше у своєму Instagram Паш писала, що довідку у ДПС брав член її команди за довіреністю від неї, бо вона сама тоді хворіла.

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Нагадаємо, 15-го лютого стало відомо, що Державна прикордонна служба не видавала переможниці Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліні Паш довідку про законний перетин державного кордону України через КПВВ Чаплинка у 2015 році.

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