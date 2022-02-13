Як Аліна Паш в'їжджала до окупованого Криму: оприлюднено документ

Суспільне нарешті оприлюднило докази того, що переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш не порушувала закон при візиті до окупованого Криму.

У своєму Instagram мовник опублікував відповіді Державної прикордонної служби на офіційні запити.

В одному з документів зазначено, що у серпні 2015 року Паш законно перетинала державний кордон України через КПВВ Чаплинка.

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Нагадаємо, одразу після оголошення результатів Нацвідбору Аліна Паш дала інтерв'ю Катерині Осадчій, в якому знову намагалася пояснити, що не порушувала закон при візиті до окупованого Криму.

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