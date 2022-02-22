"Букет ілі квіти від Миколая": у Тищенка спробували залагодити сексистський скандал

Зе-депутат Микола Тищенко, який на початку лютого назвав "дівчинкою" депутатку Київради, вирішив не приходити особисто на обговорення цього інциденту комісією з питань регламенту. Замість шефа віддувався помічник, озброївшись букетом.

Він заявив, що Тищенко не вважає свій вислів дискримінаційним. Яскраві фрази помічника нардепа, що пролунали на обговоренні 16-го лютого, наводить сайт "Повага".

Публічно вибачатися за "дівчинку" Тищенко не став фото з instagram тищенка

"Пан Тіщенко дуже поважає жінок. Усі це знають. Весь Київ знає, як він поздоровляє всіх", - аргументував помічник.

"Я маю доручення привітати всіх із празником - Днем єдності. А також задля запобігання будь-яких політичних спекуляцій передати букет ілі квіти для шановної пані Дінари від Миколая Миколайовича Тищенка", - оголосив він.

Голова регламентної комісії Київради Леонід Ємець на це зазначив, що пані Дінари (депутатки Дінари Габібуллаєвої Тарлан) у залі нема, а він квіти не передає. Тож помічник залишив їх на столі.

У будь-якій незручній ситуації - даруй "букет ілі квіти"...

Водночас, представник Тищенка не став стверджувати, що "дівчинкою" його шеф назвав саме Габібуллаєву Тарлан.

"Я не був присутнім на засіданні. Но якщо це вислів до зали, якщо ми щас не можемо встановити, до кого це було… Ну, він мог сказати "жінка", "пані", "дівчино"... Но він не сказав, до кого. Он звернувся "дівчинка", "пані", "жінка"… Ну, я так вважаю. Це не порушення", - наголосив помічник.

Історія ця може мати продовження: Київрада вирішила подати звернення до комітету з питань депутатської етики Верховної Ради.

Нагадаємо, дружина Миколи Тищенко, Алла Барановська зізналася, що жалкує про святкування свого дня народження під час торішнього локдауну. Як пояснила молодиця, іноді вони забувають, що "вже не ті прості люди, якими були 2-3 роки назад".

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