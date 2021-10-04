Дружина Тищенка пожалкувала про своє свято під час локдауну: Ми інколи забуваємо, що ми вже не ті прості люди, якими були

Дружина скандального Зе-нардепа Миколи Тищенка, Алла Барановська зізналася, що шкодує про те, що під час квітневого локдауну не відмовила собі в пишному святкуванні дня народження.

Водночас, молодиця вважає, що жодного порушення закону в тому не було.

Про це Алла поговорила з Катериною Осадчою.

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"Це було в номерах готелю. Ми розуміли, що юридично ми не порушуємо жодну статтю закону. До речі, за 3-5 днів усе відчинилося, були великі фестивалі, вже нікого це не бентежило. Але в той момент я зрозуміла, що ми інколи забуваємо, що ми вже не ті прості люди, якими ми були 2-3 роки назад. Салют не дарував мені мій чоловік, як пишуть. Цього року він нічого мені не подарував... Забув, напевно", - зазначила Барановська.

"Якщо повернутися у той період, я би нічого не робила, тому що, звичайно, це був дуже такий тижневий хейт, я не зовсім розуміла, за що глобально, тому що це був зачинений такий вечір, де ніхто не міг захворіти, ніхто не міг передати комусь цей коронавірус, бо всі здавали тести. Звичайно, якщо б повернутись у цей період, все це не варто було того, що потім відбувалося і як вся країна це смакувала", - додала вона.

Микола нічого не подарував дружині на день народження?!

Торкнулася Алла й теми закордонних лакшері-поїздок із сім'єю, фото з яких теж нерідко стають топ-темою в ЗМІ. Вона наголосила, що всі свої витрати і вона, і Микола чесно декларують.

"Дуже рідко, коли жінки депутатів та самі депутати так само декларують усі свої витрати", - підкреслила Барановська.

Нагадаємо, Катерина Осадча днями й сама, вочевидь, трішки забула, що вона - вже не проста людина, якою колись давно була. Телезірку розкритикували в мережі за те, що до на вокзал її доправляли з поліцейським ескортом та блимавкою.

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