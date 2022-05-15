Не хотіли образити Польщу: в українському журі Євробачення пояснили 0 балів для Ochman. ОНОВЛЕНО

Темою палких обговорень у мережі стала не лише перемога Kalush Orchestra на Євробаченні-2022, а і бали, виставлені українським журі іншим учасникам. А саме - 0, який отримав від них представник Польщі Ochman.

Чимало українців розцінили це як кричущу невдячність по відношенню до Польщі, яка під час війни проявляє себе як справжній братній народ України.

Як же так сталося, спробували пояснити члени журі, Ірина Федишин, Андрій Капраль та Вадим Лисиця. Розлогий допис у Facebook виклала й дружина останнього, Ірина.

скріншот із facebook федишин

скріншот із facebook лисиці

скріншот із facebook ірини лисиці

Окрім Лисиці та Федишин, як повідомляє Суспільне, членами журі були: соліст "Піккардійської терції", заслужений артист України Андрій Капраль; художній керівник Академічного інструментального ансамблю "Високий Замок" Львівської національної філармонії, продюсер Андрій Яцків; кінознавець та кінокритик, викладач Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, виконавчий продюсер телеканалу UA: КУЛЬТУРА Лук’ян Галкін.

скріншот із facebook капраля

Як відомо, Кристіан Охман із піснею "River" у фіналі виступав під 23-им номером.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

А ось як Ochman співав "Stefania" із Kalush Orchestra.

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Нагадаємо, професійне журі в сумі дало Україні 192 бали (зокрема польське поставило 12), а глядачі - 439.

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