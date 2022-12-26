"Лібідоносну енергію" підвезли: в мережі обговорюють новоспечену посолку-сексологиню

Призначення посолкою України в Болгарії такої собі Олесі Ілащук, яка не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах, зате знається на сексології та коштовностях, викликало неабиякий резонанс у мережі.

І поки Ілащук не встигла проявити себе на новій посаді, в мережі завірусилися її старі відео.

Фахівчиня з сексології, а також, судячи з її сторінки, "організаційний консультант, гештальт-коуч, магістр управління, гештальт-терапевт, медіатор, фасилітатор і тренер", зокрема, просвіщала свою аудиторію про БАДи, гроші, магнетизм, табу та інші важливі речі.

Наприклад, в Олесі є порада для тих, хто не може налагодити свої стосунки з грошима. Вона переконана: 99% людей мають у цьому сенсі "обмеження" в голові.

"...На хороше життя, на квартиру, на машину, на базові якісь моменти, на відпочинок - це людина здатна дати собі сама або з цим розібратися, чому в неї зараз цього немає", - наголосила експертка.

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На думку Ілащук, "фігура грошей" формується з трьох установок: "мені можна", "я можу" і "я ризикую".

"Три частини мають бути між собою пов'язані та усвідомлені, й ці три частини працюють лише разом. Тому що якщо "мені можна", а немає частини "я можу" - це така вічна інфантильна дитина, "мені можна все". А якщо є частина "я можу" - я вджобую, я вчуся, щось роблю, але всередині нема цього дозволу, що "мені можна", гроші будуть іти, зливатися, причому будуть це робити дуже з елегантною розумністю...", - попередила вона.

Також, із розповідей Ілащук, з грішми пов'язане й лібідо, адже "лібідоносна енергія - вона ж енергія грошей, енергія руху, енергія "вперед", щастя, пристрасті".

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