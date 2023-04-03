Ніцца, Єгипет, концерт Меладзе та "жіночі практики": чим живе під час війни дружина чоловіка, що образив військового в Буковелі

У мережі набув величезного розголосу конфлікт, що відбувся на гірськолижному курорті "Буковель" між одним із відпочивальників та військовим медиком, що перебуває на реабілітації. Дружина чоловіка, який, тримаючи кухоль пива у руці, ображає військового, стверджує, що її коханого спровокували.

Власну версію подій вона виклала в Insta-сторіс. Попри чималу кількість хейту, сторінка 29-річної Юлії поки відкрита, а яскравий контент вартий окремої уваги.

Олександр, чоловік Юлії обізвав військового "лошарою" та сказав "їхати у свій Бахмут"

Мама двох синів позиціонує себе як "жіночий коуч" та "енергопрактик", "провідник між духовним та матеріальним".

Що ж, знайомтеся

У її Instagram від 24-го лютого 2022-го року майже нема постів, де хоча би опосередковано згадувалася війна, зате є купа красивого контенту: ресторани, недешева косметика, прикраси та подорожі. Зокрема під час повномасштабної війни жінка побувала в Ніцці, Монако та Шарм-еш-Шейху. До слова, в одному з відео з курорту в кадрі присутня чоловіча рука.

Може, Юля "позичила" руку прибиральника чи аніматора? Чи її чоловік виїздив відпочивати за кордон?

View this post on Instagram A post shared by ЖЕНСКИЙ КОУЧ〰️ЭНЕРГОПРАКТИК (@_juliia_kr_)

Мабуть, жіночка шкодує, що знову не поїхала у Париж замість Буковеля

А влітку була Ніцца

Офіційний Instagram її "Клуба счастливых женщин", який обіцяє клієнткам, що вони "стануть номером один для себе і для нього", приблизно через пів року після початку повномасштабної війни став вестися українською. Сторінка ж Юлії, з якої вона теж ділиться життєвою мудрістю, залишилася російськомовною.

Так, наприклад, молодиця постить цитати Вадима Зеланда, Луїзи Хей та інших відомих авторів, а ще повчає підписниць, що вони мають бути гордістю своїх чоловіків, що щаслива жінка стає вродливою тощо.

Це Юлія після медитації "Фатальна жінка"

Також є в асортименті й "авторська грошова медитація", яка є дуже помічною для тих жінок, яким не вдається самостійно заробити гроші та/або чий мужчина "не приносить дари, не дарує шикарні подарунки, не забезпечує".

"...Для мене ідеальна жінка - це поєднання краси та розуму. Бути просто красивою нудно та нецікаво, а от коли в одній особистості гармонійно поєднується і те, і інше, це гримуча суміш. Тому я завжди раджу дівчатам для початку вкладати ресурси у щось фундаментальне. В те, що тривалий час працюватиме на вас, це, звісно ж, розвиток та самореалізація. Для мене реально ідеал - це доглянута дівчина з красивою фігурою (бо не лінуватиметься займатися спортом та слідкувати за харчуванням), звісно ж, охайний зовнішній вигляд та, найголовніше, вміння подати себе в суспільства, красива мова тощо", - вчить Юлія.

Патріотичний образ від Юлії

"Зараз живу за принципом: а скільки того життя, щоби не брати від нього максимально? Скільки того життя, щоби не реалізувати максимально свій потенціал? І так на будь-який сумнів або обмеження я говорю собі: а скільки блін того життя???", - ділилася вона.

Одним із задоволень, у якому не стала відмовляти собі Юлія, став живий вокал Валерія Меладзе. У листопаді, прямуючи на відпочинок до Єгипту, вона побувала на його виступі в одному з готелів Кишинева.

View this post on Instagram A post shared by ЖЕНСКИЙ КОУЧ〰️ЭНЕРГОПРАКТИК (@_juliia_kr_)

У далекому 2016-му році Юлія ще не захоплювалася збільшенням вуст та "качечку" для фото не робила

Що стосується скандалу в Буковелі, то Юлія зрештою повідомила, що конфлікт вичерпано.

Нагадаємо, на початку січня мережу підірвала любителька лакшері-лайфстайлу Іванна Плантовська, яка працювала на той момент пресофіцеркою ДПСУ. До слова, днями у Facebook вона повідомила, що поїхала з України.

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