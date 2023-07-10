Кіркоров та інші росіяни затусили на мультизірковій вечірці Dolce & Gabbana

Те, що співак Філіп Кіркоров підтримує володимира путіна та війну проти України, анітрішечки не заважає йому прагнути проводити час на "Прогнилому Заході". Ба більше, дехто йому там досі радий.

Зірковий путініст днями з'явився на урочистому івенті Dolce&Gabbana в Італії.

Фотографіями, де він, зокрема, здоровкається за руку з Доменіко Дольче, 56-річний артист, звісно ж, похизувався в соцмережах.

Кіркоров вирішив продемонструвати підписникам, що його досі пускають у поважне товариство? фото з facebook кіркорова

"Дали старти найголовнішої події світу моди в 2023-му - 5 днів Couture от Dolce&Gabbana", - повідомив Кіркоров у Facebook, назвавши Дольче та Габбану "своїми друзями" та "геніями сучасної моди".

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На яскраву подію Філіп прибув не один, а в супроводі кількох своїх співвітчизинків: дизайнерів Аніки Керімової та Максима Ситника, а ще світської левиці Вікторії Шелягової з чоловіком. Була на вечірці й колишня протеже артиста на Євробаченні, молдавська співачка Наталія Гордієнко.

Ліворуч од Філіпа - російський дизайнер Максим Ситник, праворуч - Стефано Габбана

Окремим "фототрофеєм" Філіпа стало те, що оскароносна акторка Хелен Міррен дозволила йому поцілувати свою ручку. Цікаво, що раніше зірка висловлювалася на підтримку України та навіть виступила на заході у Лондоні в річницю війни, прочитавши вірш Сергія Жадана.

Хелен не розібралася, що це за дивакуватий чоловік хоче цмокнути її руку?

Білявка праворуч від Кіркорова - Наталія Гордієнко , якій він не допоміг підкорити Євробачення

Dolce & Gabbana не вважають війну досить вагомою причиною для того, щоби перестати запрошувати росіян

Кім Кардашян із мамою також були на модній події фото з instagram кардашян

Під вельоном співачка Анітта, в білому модель Розі Хантінгтон-Вайтлі, в чорному - акторка Керрі Вашингтон

Навіть дивно, що Кіркоров не спромігся втулитися в це фото

Нагадаємо, коли росія розпочала повномасштабну війну, Кіркоров хутесенько забув про свою "дружбу" з Іриною Білик, Олею Поляковою та Камалією. Своїй кумі Ані Лорак же саме він порадив мовчати.

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