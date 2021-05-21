Іще 10 країн пройшли до фіналу Євробачення: з ким змагатиметься Україна
20-го травня в Роттердамі відбувся другой півфінал 65-го конкурсу Євробачення. У ньому сімнадцятеро учасників виборювали право ввійти в фінал, але вдалося це лише десяти.
Отже, в вирішальній битві 22-го травня візьмуть участь представники таких країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція та Фінляндія.
Не всі учасники другого півфіналу виступили в ньому наживо. Прикра халепа спіткала представників Ісландії, гурт Daði og Gagnamagnið: один із учасників, Йохан Сігурдур Йоханнссон днями отримав позитивний тест на COVID-19. Колектив, якому букмекери віщували досить високу сходинку, вирішив без нього не виступати. Але шансу на перемогу не втратив.
"Вони хочуть виступати лише разом, як гурт. Пісня залишиться в змаганні, а ми покажемо їхній репетиційний виступ, записаний на сцені 13-го травня", - цитує ВВС заяву організаторів Євробачення.
До слова, із цієї ж причини не виступатиме наживо у гранд-фіналі і переможець 2019-го року Дункан Лоуренс, завдяки якому, власне, Нідерланди й приймають конкурс. На щастя, хвороба в артиста протікає легко, і він покажеться в шоу, повідомили його представники.
Пропонуємо подивитися й інші дуже цікаві, суто на наш погляд, виступи другого півфіналу.
Учасниця від Греції, 18-річна Стефанія Ліберакакіс (Stefania), у складі гьорлзбенду Kisses, змагалася у дитячому Євробаченні, причому представляла тоді якраз Нідерланди.
Представниця Молдови Наталія Гордієнко, продюсером якої виступив Філіп Кіркоров, завойовувала серця глядачів не лише вокалом, а і сексі-ретро-образом.
Гаряче тріо "ВіаГРА" "Hurricane", представниці Сербії.
Лаконічний та ліричний виступ учасника від Грузії Tornike Kipiani, на жаль, не вразив глядачів.
Жорсткі рокери Blind Channel від Фінляндії.
А Данія, гурт Fyr & Flamme, вирішили смалити старим добрим диско.
Нагадаємо, раніше фіналістами стали Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеція, Бельгія та Україна.
Країни-засновниці Євробачення - Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія - проходять до фіналу "автоматом", як і країна-переможець попереднього конкурсу, Нідерланди.
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