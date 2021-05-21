Іще 10 країн пройшли до фіналу Євробачення: з ким змагатиметься Україна

20-го травня в Роттердамі відбувся другой півфінал 65-го конкурсу Євробачення. У ньому сімнадцятеро учасників виборювали право ввійти в фінал, але вдалося це лише десяти.

Отже, в вирішальній битві 22-го травня візьмуть участь представники таких країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

Не всі учасники другого півфіналу виступили в ньому наживо. Прикра халепа спіткала представників Ісландії, гурт Daði og Gagnamagnið: один із учасників, Йохан Сігурдур Йоханнссон днями отримав позитивний тест на COVID-19. Колектив, якому букмекери віщували досить високу сходинку, вирішив без нього не виступати. Але шансу на перемогу не втратив.

"Вони хочуть виступати лише разом, як гурт. Пісня залишиться в змаганні, а ми покажемо їхній репетиційний виступ, записаний на сцені 13-го травня", - цитує ВВС заяву організаторів Євробачення.

До слова, із цієї ж причини не виступатиме наживо у гранд-фіналі і переможець 2019-го року Дункан Лоуренс, завдяки якому, власне, Нідерланди й приймають конкурс. На щастя, хвороба в артиста протікає легко, і він покажеться в шоу, повідомили його представники.

Пропонуємо подивитися й інші дуже цікаві, суто на наш погляд, виступи другого півфіналу.

Співачка Senhit штурмує Євробачення вже вдруге. Вона представляла Сан-Марино в 2011-му році, але тоді не пройшла в фінал.