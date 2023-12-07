"Я не пишаюся": імовірний екскоханець королеви Летісії порушив мовчання після розповіді про її подружню зраду

Колишній чоловік сестри королеви Іспанії Летісії, Хайме дель Бурго, який заявив, що в нього були романтичні стосунки і з Її Величністю, не збирається відмовлятися від своїх слів.

53-річний дель Бурго порушив мовчання в мережі після того, як видалив усі свої твіти, зокрема особисте селфі Летісії та її буцімто зізнання в коханні, адресоване йому.

Королівська родина Іспанії відмовилася коментувати скандальну книжку, де розказується про зраду Летісії Фото Getty Images

"Я не змінюю жодної коми у видалених мною постах. Я вдячний за повідомлення від тих, хто зрозумів, що в мене були свої причини. Я не маю злості по відношенню до тих, хто погрожує мене вбити. Я не пишаюся. Але правда така як вона є", - написав Хайме у Twitter (X).

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"Я визнаю лише одного Короля на Небі, і його ім'я Ісус Назаретянин. Він мене судитиме", - додав чоловік.

Дель Бурго затегав офіційний акаунт королівської родини Іспанії та голову уряду країни, Педро Санчеса.

Як відомо, це не перший скандал із адюльтером, із яким стикається іспанська королівська родина. Подейкують, кількість коханок колишнього короля Хуана Карлоса обчислюється тисячами. Декілька років тому із однією з них він буцімто поїхав із Іспанії, залишивши королеву Софію.

Нагадаємо, позашлюбна дочка колишнього короля Бельгії Альберта ІІ через суд змусила його себе визнати.







