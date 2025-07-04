"Дешеве бродяжництво": Кароль відреагувала на відео Потапа, де вона у звірячій подобі б'ється з Лободою

Шоумен Потап або, як він себе тепер називає, Slavic Balagan здивував роликом, згенерованим ШІ, де співачки Тіна Кароль і Світлана Лобода в образі тваринок, схожих на опосумів, зчиняють бійку.

Відео Потап оприлюднив в Instagram 3-го липня, а вже наступного дня Кароль на це відреагувала у соцмережах.

Так Тіна виглядає в відео, яке ШІ згенерував на запит Потапа

"Коли в артиста закінчуються ідеї - він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту - в нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію", - заявила Тіна.

А це Лобода готується до бійки з Кароль у кліпі Потапа

"Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту, - це не жест митця, а акт відчаю. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став", - написала співачка.

А це сам Потап із щурами замість очей

"Поки Київ тримається, живе у несправедливій реальності, десь існує той, хто видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення. Adios Amigo", - підсумувала артистка.

"Тепловий удар чи шедевр?", - підписав відео Олексій Потапенко.

Нагадаємо, Тіна Кароль і Світлана Лобода справді колись ворогували. Це сталося у далекому 2012-му. Тоді ще Тіна називала Світлану "нічим".

Також Потап вже кепкував з Кароль у 2018-му.