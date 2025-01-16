"Біженець" Дорн у Берліні виступив із росіянами на вечірці Сєрєбрєннікова

Співак Іван Дорн, який до повномасштабного вторгнення активно будував кар'єру в Москві, а після 24 лютого 2022 перебрався з родиною до Парижа, взяв участь у концерті разом із так званими "хорошими росіянами".

Вечір друзів організував у Берліні російський режисер Кирил Сєрєбрєнніков, який виступав проти війни в Україні та у березні 2022 переїхав до Франції.

Українець Дорн на вечорі росіян у Берліні

Під час свого виступу Іван показав картонку за написом "Refugees" (біженці - ред.). При цьому поряд із ним на сцені перебували російські актори Гоша Кудренко та Нікіта Єленєв.

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Також у так званому "капуснику" Сєрєбрєннікова взяли участь "хороші росіяни" Чулпан Хаматова, Варвара Шмикова, Нікіта Кукушкін та інші.

Щоправда, Дорн під час виступу спілкувався українською і виголосив "Нехай ми переможемо!".

Наприкінці 3-го року повномасштабного вторгнення Іван, схоже, ближче до "хороших росіян", ніж до своїх співвітчизників

Нагадаємо, протягом великої війни Дорна неодноразово засуджували за те, що він не переходить на українську в соцмережах і продовжує спілкуватися з росіянами за кордоном. Сам він торік запевняв, що "налягає на українську" та привчає до неї своїх сина і доньку.