"У тебе чорна душа": колишня жінка екснардепа Рибалки заявила, що він "випер" її з дітьми з дому, не помагає грошима і не віддає піаніно

Колишня дружина і мати трьох дітей екснардепа Рибалки має до нього певні претензії Фото з Instagram Байбородіної

Блогерка Анастасія Байбородіна, котра була заміжня за екснардепом-радикалом Сергієм Рибалкою, звинувачує його в тому, що він позбавив підтримки її і їхніх трьох дітей. Ба більше, зі слів Анастасії, екс позбавив їх дому.

Про це вона емоційно, зі сльозами розказала в Insta-сторіс із Мілана, де наразі мешкає з синами, 5-річними Остапом та Тімуром і півторарічною донькою Мією.

Засмучена Анастасія в сторіс розповіла, що відбувається

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"Із нашого гніздечка, з нашого будиночку нас з дітками виперли. Поміняли замки та виставили наші речі. Спочатку забрали дім, потім забрали квартири. Мені навіть не повертають деякі мої речі, які я прошу, наприклад, піаніно, яке я купувала в 2011-му році", - заявила Байбородіна.

"Я ховаю дітей від війни, тому що там дуже небезпечно, а їх троє, а я була одна. Я пам'ятаю, коли бомбили, і ми повинні були спускатися в бомбосховище, але не працював ліфт, і ми сиділи в коридорі і все це чули... Мені не те, що не помагають ні грошима, ні увагою, ніяк, мені тільки створюють купу проблем кожного дня", - зізналася вона.

Байбородіна виховує синів і доньку від 46-річного екснарпдепа

Після початку повномасштабної війни Анастасія дітьми виїхала до Франції. Відтоді вона поверталася до України, але зрештою тимчасово осіла в Італії

Цікаво, де зараз Сергій Рибалка

Судячи з Instagram Анастасії, за кордоном вона вже чотири місяці, хоча спочатку планувала виїхати з дітьми на відпочинок лише на три тижні. Не повертатися поки блогерка вирішила заради дітей, бо переконана, що в Україні зараз "немає безпечного місця".

"Коли фінансові витрати сім'ї лягли на твої плечі, стовідсотково. Коли тебе не те, що залишили без допомоги, а навпаки - створюють купу проблем. І замість того, щоб ретельно займатись вихованням дітей, ти щоденно порпаєшся в багні. Вже третій місяць ми з Соломією, Тімурчиком і Остапчиком без підтримки", - написала Байбородіна днями.

Блогерка стверджує, що колишній не підтримує її та нащадків фінансово, ще й "випер" їх із "гніздечка", змінивши замки

Нагадаємо, її шлюб із Рибалкою тривав майже дев'ять років. Про колишню ідилію з чоловіком, якого Анастасія називала "Зевсом" і присвячувала пісню, нагадають спільні фото, які ще лишилися в соцмережах. Про розлучення Байбородіна оголосила в квітні 2024-го року, зазначивши, що "відносини не витримали перевірку війною".

Як відомо, попередньою дружиною Рибалки була "принцеса АТБ" Анна Буткевич. У них є спільна дочка.



